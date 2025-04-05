В зоне СВО ликвидировали чемпиона Украины

Многократный чемпион Украины по альпинизму Тарас Цушко погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила украинская Федерация альпинизма и скалолазания (ФАИСУ).
«На фронте погиб мастер спорта, действительный член альпклуба „Одесса“ Тарас Цушко», — написали на странице ФАИСУ в одной из соцсетей. Цушко был выдающимся спортсменом и одним из лидеров украинского альпинизма.
Ликвидированный украинский боец зарекомендовал себя как один из лучших альпинистов страны. Он был членом национальной сборной, многократным чемпионом Украины и СНГ в различных классах восхождений, включая скальные, технические и зимние. Цушко также известен своими восхождениями на множество вершин Кавказа.
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