05 апреля 2025

В зоне СВО ликвидировали чемпиона Украины

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В зоне СВО ликвидировали чемпиона Украины Тараса Цушко
В зоне СВО ликвидировали чемпиона Украины Тараса Цушко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Многократный чемпион Украины по альпинизму Тарас Цушко погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила украинская Федерация альпинизма и скалолазания (ФАИСУ).

«На фронте погиб мастер спорта, действительный член альпклуба „Одесса“ Тарас Цушко», — написали на странице ФАИСУ в одной из соцсетей. Цушко был выдающимся спортсменом и одним из лидеров украинского альпинизма.

Ликвидированный украинский боец зарекомендовал себя как один из лучших альпинистов страны. Он был членом национальной сборной, многократным чемпионом Украины и СНГ в различных классах восхождений, включая скальные, технические и зимние. Цушко также известен своими восхождениями на множество вершин Кавказа.

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Многократный чемпион Украины по альпинизму Тарас Цушко погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила украинская Федерация альпинизма и скалолазания (ФАИСУ). «На фронте погиб мастер спорта, действительный член альпклуба „Одесса“ Тарас Цушко», — написали на странице ФАИСУ в одной из соцсетей. Цушко был выдающимся спортсменом и одним из лидеров украинского альпинизма. Ликвидированный украинский боец зарекомендовал себя как один из лучших альпинистов страны. Он был членом национальной сборной, многократным чемпионом Украины и СНГ в различных классах восхождений, включая скальные, технические и зимние. Цушко также известен своими восхождениями на множество вершин Кавказа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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