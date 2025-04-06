В Конгрессе США хотят выдвинуть импичмент Трампу

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В США заявили, что Трамп не заслужил должности президента
В США заявили, что Трамп не заслужил должности президента Фото:

Член палаты представителей США от демократической партии Эл Грин анонсировал подачу иска об импичменте глава Штатов Дональда Трампа. Об этом Грин сообщил на митинге в Вашингтоне, выразив уверенность, что президент не должен продолжать занимать свой пост.

«Нам нужен Сенат, который осудит его на этот раз, и я хочу, чтобы вы знали от всего сердца, от всего сердца, что я понимаю, что он — Голиаф (библейский персонаж — прим. URA.RU)... Он контролирует Республиканскую партию, но мои друзья, мои друзья, на каждого Голиафа есть свой Давид», — сказал Грин. Его слова передает The Hill.

Кроме того, американский политик заявил, что Трамп не заслуживает должности лидера Штатов. По словам Грина, в течение 30 дней он выдвинет президенту Штатов импичмент.

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Член палаты представителей США от демократической партии Эл Грин анонсировал подачу иска об импичменте глава Штатов Дональда Трампа. Об этом Грин сообщил на митинге в Вашингтоне, выразив уверенность, что президент не должен продолжать занимать свой пост. «Нам нужен Сенат, который осудит его на этот раз, и я хочу, чтобы вы знали от всего сердца, от всего сердца, что я понимаю, что он — Голиаф (библейский персонаж — прим. URA.RU)... Он контролирует Республиканскую партию, но мои друзья, мои друзья, на каждого Голиафа есть свой Давид», — сказал Грин. Его слова передает The Hill. Кроме того, американский политик заявил, что Трамп не заслуживает должности лидера Штатов. По словам Грина, в течение 30 дней он выдвинет президенту Штатов импичмент.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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