В Конгрессе США хотят выдвинуть импичмент Трампу

Член палаты представителей США от демократической партии Эл Грин анонсировал подачу иска об импичменте глава Штатов Дональда Трампа. Об этом Грин сообщил на митинге в Вашингтоне, выразив уверенность, что президент не должен продолжать занимать свой пост.
«Нам нужен Сенат, который осудит его на этот раз, и я хочу, чтобы вы знали от всего сердца, от всего сердца, что я понимаю, что он — Голиаф (библейский персонаж — прим. URA.RU)... Он контролирует Республиканскую партию, но мои друзья, мои друзья, на каждого Голиафа есть свой Давид», — сказал Грин. Его слова передает The Hill.
Кроме того, американский политик заявил, что Трамп не заслуживает должности лидера Штатов. По словам Грина, в течение 30 дней он выдвинет президенту Штатов импичмент.
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