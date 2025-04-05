В пермской новостройке затопило подъезд

В Перми произошел очередной потоп в жилом доме на улице Толбухина, 23 — уже третий за последние полгода. На этот раз причиной стало повреждение пожарного водопровода на втором этаже, из-за чего вода затопила подъезд. Жильцы собственными силами пытались остановить поток, пока коммунальные службы не перекрыли водоснабжение.
«В Перми устраняют последствия аварии на пожарном водопроводе, которая привела к затоплению жилого дома в микрорайоне Гайва. Инцидент произошел вечером 5 апреля в доме по адресу Маршала Толбухина, 23 (ЖК Мозаика). По информации управляющей компании, водоснабжение было отключено в 23:15, однако к утру 6 апреля проблема оставалась нерешенной», — передает издание «АиФ-Прикамье».
На кадрах, опубликованных в телеграм-канале «ЧП Пермь», видно, как вода хлещет из поврежденной трубы в коридор второго этажа. Жильцы, застигнутые врасплох, пытались своими силами справиться с потопом. Как отмечают местные жители, это уже третий подобный случай за последние шесть месяцев.
В управляющей компании подтвердили, что специалисты продолжают работы по устранению аварии. Точные сроки восстановления водоснабжения в 18-этажном жилом доме пока не называются.
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