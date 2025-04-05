05 апреля 2025

В пермской новостройке затопило подъезд

Пермский ЖК «Мозаика» на Толбухина затопило в третий раз за полгода
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На период ликвидации аварии водоснабжение в ЖК отключено
На период ликвидации аварии водоснабжение в ЖК отключено Фото:

В Перми произошел очередной потоп в жилом доме на улице Толбухина, 23 — уже третий за последние полгода. На этот раз причиной стало повреждение пожарного водопровода на втором этаже, из-за чего вода затопила подъезд. Жильцы собственными силами пытались остановить поток, пока коммунальные службы не перекрыли водоснабжение.

«В Перми устраняют последствия аварии на пожарном водопроводе, которая привела к затоплению жилого дома в микрорайоне Гайва. Инцидент произошел вечером 5 апреля в доме по адресу Маршала Толбухина, 23 (ЖК Мозаика). По информации управляющей компании, водоснабжение было отключено в 23:15, однако к утру 6 апреля проблема оставалась нерешенной», — передает издание «АиФ-Прикамье».

На кадрах, опубликованных в телеграм-канале «ЧП Пермь», видно, как вода хлещет из поврежденной трубы в коридор второго этажа. Жильцы, застигнутые врасплох, пытались своими силами справиться с потопом. Как отмечают местные жители, это уже третий подобный случай за последние шесть месяцев.

В управляющей компании подтвердили, что специалисты продолжают работы по устранению аварии. Точные сроки восстановления водоснабжения в 18-этажном жилом доме пока не называются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми произошел очередной потоп в жилом доме на улице Толбухина, 23 — уже третий за последние полгода. На этот раз причиной стало повреждение пожарного водопровода на втором этаже, из-за чего вода затопила подъезд. Жильцы собственными силами пытались остановить поток, пока коммунальные службы не перекрыли водоснабжение. «В Перми устраняют последствия аварии на пожарном водопроводе, которая привела к затоплению жилого дома в микрорайоне Гайва. Инцидент произошел вечером 5 апреля в доме по адресу Маршала Толбухина, 23 (ЖК Мозаика). По информации управляющей компании, водоснабжение было отключено в 23:15, однако к утру 6 апреля проблема оставалась нерешенной», — передает издание «АиФ-Прикамье». На кадрах, опубликованных в телеграм-канале «ЧП Пермь», видно, как вода хлещет из поврежденной трубы в коридор второго этажа. Жильцы, застигнутые врасплох, пытались своими силами справиться с потопом. Как отмечают местные жители, это уже третий подобный случай за последние шесть месяцев. В управляющей компании подтвердили, что специалисты продолжают работы по устранению аварии. Точные сроки восстановления водоснабжения в 18-этажном жилом доме пока не называются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...