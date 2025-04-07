Российские силовые структуры установили фамилии двух командиров ВСУ, которые, по сообщениям, причастны к военным преступлениям в Суджанском районе Курской области. Об этом информирует журналисты со ссылкой на представителя силовых структур.
«Два года майор А. В. Тополенко (18.02.1978) командовал 252-м отдельным батальоном территориальной обороны (Киев). В конце прошлого года прострелил себе ногу — якобы получил „боевое ранение“. При этом он находился далеко за пределами суджанского приграничья. Должность командира батальона занял старший лейтенант Д. С. Литвиненко (29.01.1999). Под командованием Тополенко и Литвиненко батальон совершал военные преступления на территории Суджанского района», — сообщил источник в беседе с ТАСС.
Отмечается, что оба командира сейчас проживают в Киеве. Ранее российские войска уже уничтожили значительную часть личного состава упомянутого батальона, который в настоящее время пополняется за счет принудительно мобилизованных граждан Украины.
В контексте продолжающихся боевых действий на курском направлении, где ВС РФ добиваются значительных успехов, обостряется внимание на действиях ВСУ в регионе. Ранее, в ходе спецоперации, были зафиксированы случаи, когда украинские войска, отступая, оставляли после себя значительные потери, включая брошенное вооружение, что свидетельствует о высокой интенсивности конфликта в этом районе.
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