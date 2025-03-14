Путину звонили с Украины, а Трамп попросил пощадить ВСУ: события СВО 14 марта

В контексте продолжающейся спецоперации и побед ВС РФ на курском направлении, президент США Дональд Трамп заявил, что призвал российского лидера Владимира Путина сохранить жизнь солдатам ВСУ, оказавшимся в окружении. Президент РФ заявил, что изучил просьбу американского коллеги и отметил, что если украинские военные сложат оружие, то останутся живы.
Также с Путиным связывались политики с Украины. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во время интервью с журналисткой Ольгой Скабеевой. Он подчеркнул, что о содержании разговоров должен рассказать сам глава РФ. Главное об СВО на Украине к 14 марта — в материале URA.RU.
Путину звонили с Украины
Лукашенко дал интервью журналистке Ольге Скабеевой. Белорусский лидер заявил, что с Путиным связывались с Украины. Он подчеркнул, что подробности этих разговоров должен озвучить сам российский президент.
По словам Лукашенко, информация о телефонных контактах между Путиным и представителями Украины не афишировалась специально, чтобы избежать внимания прессы. Белорусский лидер выразил предположение, что, возможно, российский лидер вскоре сам расскажет о содержании разговоров и их участниках.
В США попросили Путина пощадить ВСУ в Курской области
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что пообщался с Путиным. Глава США призвал российского лидера пощадить солдат ВСУ, которые оказались в полном окружении в Курской области. Он выразил мнение, что иначе в регионе будет ужасная бойня.
Позже в Белом доме отметили, что Путин 14 марта не общался с Трампом. Там уточнили, что в этот день российский лидер провел продолжительную встречу со спецпосланником главы США Стивом Уиткоффом.
Российский лидер изучил просьбу, касаемую солдат ВСУ. Путин отметил, что пощадить украинских боевиков возможно, если они сложат оружие.
ВСУ «выполнили задачу» в Курской области
Глава Украины похвалил солдат ВСУ, заявив, что те «выполнили задачу» в Курской области. По словам Зеленского, цель захода украинских солдат в российский регион — отвлечение российских войск с других направлений. По его мнению, ВСУ удалось снизить давление на Харьковском направлении и стабилизировать ситуацию на Покровском направлении.
США намерены отправить Киеву замену ракетам ATACMS
Соединенные Штаты планируют поставить Украине снаряды GLSDB дальнего действия, способные поражать цели на дистанции до 150 километров. Как сообщают источники, знакомые с ситуацией, эти боеприпасы будут предоставлены в качестве альтернативы ракетам ATACMS.
Зеленский отказался идти на мир с Россией
Глава Украины Владимир Зеленский прокомментировал последние высказывания российского лидера Владимира Путина о временном прекращении боевых действий. Он заявил, что Путин не заинтересован в достижении перемирия и стремится к продолжению военного конфликта. Зеленский выразил мнение, что подобная позиция Москвы была очевидна с самого начала. Ранее в Кремле неоднократно указывали на то, что Киев откажется от перемирия и обвинит в этом Москву.
От чего Украина не готова отказаться в угоду России
По информации издания «Европейская правда», на переговорах с американской делегацией в Саудовской Аравии представители Киева выразили свою решимость не отказываться от перспективы вступления в НАТО в обмен на достижение мирного соглашения с Россией. Однако, по словам генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте, вопрос о вступлении Украины в НАТО больше не рассматривается.
ВС РФ создают санитарную зону в Сумской области
Жители Сумской области, расположенной на граничащей с Россией территории Украины, не желают покидать свои дома. В данном регионе продолжаются интенсивные боевые действия, преимущественно в районе Басовки. Там российские армейские подразделения активно наступают с целью перекрыть ВСУ коммуникационные магистрали и тем самым снизить боеготовность украинских военных.
В контексте текущей ситуации генерал-майор Апти Алаудинов выдвинул идею об установлении безопасной зоны, простирающейся от Сумской области до Приднестровья, чтобы обеспечить защиту границы. Соответственно, по указанию президента Путина российские военные начали формирование демилитаризованной зоны.
Вскрылись новые преступления ВСУ в Курской области
Следственные органы начали расследование нового военного преступления в Курской области, связанного с убийством мирных жителей в городе Суджа. После освобождения населенного пункта были обнаружены тела двух человек, один из них был в мотошлеме, передает Пятый канал.
Тела нашли рядом с остановкой на окраине Суджи. Предполагается, что обе жертвы пытались убежать из города.
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