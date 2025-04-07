Российские суды вынесли приговоры 79 участникам нападения на Курскую область, включая как военнослужащих ВСУ, так и иностранных наемников. Осужденные получили наказание в виде лишения свободы на сроки от 13 лет до пожизненного заключения. Соответствующие данные журналистам предоставила Генпрокуратура.
«С декабря 2024 по март 2025 года с участием военных прокуроров судами рассмотрено 40 уголовных дел в отношении 79 лиц [украинских командиров и иностранных наемников]. Из них к уголовной ответственности привлечены 4 офицера, 62 военнослужащих рядового и сержантского составов вооруженных формирований Украины, а также 13 иностранных наемников из числа граждан Новой Зеландии, Великобритании, Грузии, США, Литвы», — сообщили в Генпрокуратуре. Слова ведомства передает ТАСС.
Также стало известно, что к началу апреля текущего года в суды было направлено 114 уголовных дел в отношении 216 лиц, участвовавших в вторжении в Курскую область. При этом 19 дел рассматриваются заочно. Суды также продолжают рассмотрение уголовных дел, касающихся 137 лиц.
В настоящий момент продолжает масштабное расследование преступлений Киева на территории Курской области. В ходе расследования установлен сам факт вторжения ВСУ в регион с августа 2024 года. Далее украинские военные установили вооруженный контроль над курскими территориями, осуществляя давление на органы государственной власти и местное самоуправление. ВСУ минировали дороги, регулярно вели огонь по российским военным и мирным жителям. Кроме того, украинские военные ограничили свободу передвижения жителей и препятствовали их эвакуации.
Большая часть украинские сил покинула Курскую область только в середине марта. Это произошло после того, как российские военные провели опасную операцию, проникнув в тыл ВСУ в районе Суджи при помощи незадействованного газопровода. Операция получила название «Поток». Недавно стало известно, что ВС РФ почти полностью освободили регион от украинского контроля. Участники ВФУ получили от 15 до 17 лет заключения за вторжение в Курскую область, сообщает РАПСИ. Вскоре перед судом предстанут еще 28 боевиков ВСУ, отмечает MK.RU.
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