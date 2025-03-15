ВСУ лишились возможности бежать из Курской области вместе с техникой

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Все пути выхода из Курской области на технике для ВСУ заблокированы
Все пути выхода из Курской области на технике для ВСУ заблокированы Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области оказались в критической ситуации и не имеют возможности организованно отходить на технике, поскольку все пути контролируются российскими войсками. Об этом сообщили представители силовых структур.

«Ситуация для них сложилась критическая. Все дороги контролируются с воздуха нашими войсками. Логистика под прицелом, и они это знают. Поэтому технику бросают, прорваться в сторону российско-украинской границы пытаются небольшие группы», — заявил источник РИА Новости.

Основная причина сложности отхода ВСУ заключается в том, что все ключевые транспортные артерии находятся под наблюдением и контролем ВС РФ. В результате, отступление украинских войск происходит в формате мелких групп пехоты, которые пытаются найти способ выйти из-под огня и добраться до границы.

Ранее военный обозреватель Дэвид Экс в интервью Forbes сообщил, что подразделения ВСУ оставили в Курской области ценные образцы вооружения. По его данным, они бросили тяжелое вооружение, включая американские танки M-1 Abrams, БМП Bradley и гаубицы M-777, которые стали трофеями для российской стороны. Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, что общая стоимость всего вооружения, оставленного ВСУ может достигать 120 млн долларов. 

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области оказались в критической ситуации и не имеют возможности организованно отходить на технике, поскольку все пути контролируются российскими войсками. Об этом сообщили представители силовых структур. «Ситуация для них сложилась критическая. Все дороги контролируются с воздуха нашими войсками. Логистика под прицелом, и они это знают. Поэтому технику бросают, прорваться в сторону российско-украинской границы пытаются небольшие группы», — заявил источник РИА Новости. Основная причина сложности отхода ВСУ заключается в том, что все ключевые транспортные артерии находятся под наблюдением и контролем ВС РФ. В результате, отступление украинских войск происходит в формате мелких групп пехоты, которые пытаются найти способ выйти из-под огня и добраться до границы. Ранее военный обозреватель Дэвид Экс в интервью Forbes сообщил, что подразделения ВСУ оставили в Курской области ценные образцы вооружения. По его данным, они бросили тяжелое вооружение, включая американские танки M-1 Abrams, БМП Bradley и гаубицы M-777, которые стали трофеями для российской стороны. Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, что общая стоимость всего вооружения, оставленного ВСУ может достигать 120 млн долларов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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