Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области оказались в критической ситуации и не имеют возможности организованно отходить на технике, поскольку все пути контролируются российскими войсками. Об этом сообщили представители силовых структур.
«Ситуация для них сложилась критическая. Все дороги контролируются с воздуха нашими войсками. Логистика под прицелом, и они это знают. Поэтому технику бросают, прорваться в сторону российско-украинской границы пытаются небольшие группы», — заявил источник РИА Новости.
Основная причина сложности отхода ВСУ заключается в том, что все ключевые транспортные артерии находятся под наблюдением и контролем ВС РФ. В результате, отступление украинских войск происходит в формате мелких групп пехоты, которые пытаются найти способ выйти из-под огня и добраться до границы.
Ранее военный обозреватель Дэвид Экс в интервью Forbes сообщил, что подразделения ВСУ оставили в Курской области ценные образцы вооружения. По его данным, они бросили тяжелое вооружение, включая американские танки M-1 Abrams, БМП Bradley и гаубицы M-777, которые стали трофеями для российской стороны. Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, что общая стоимость всего вооружения, оставленного ВСУ может достигать 120 млн долларов.
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