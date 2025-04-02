ВС РФ установили контроль над деревней Гуево в Курской области. В настоящее время там проводятся операции по зачистке территории от военных ВСУ и эвакуация мирных жителей.
Согласно информации от telegram-канала Shot, для полного освобождения региона от подразделений армии Украины необходимо взять под контроль село Горналь — оно остается последней значимой территорией в пределах области. Хронология освобождения Курской области и что сейчас происходит в регионе — в материале URA.RU.
Горналь — последний крупный оплот формирований ВСУ под Курском
ВС РФ установили полный контроль над Гуево в Курской области. В операциях по зачистке деревни участвуют подразделения из 137-го полка, а также военные из 810-й, 155-й и 2-й бригад. За последние сутки было уничтожено более 40 украинских бойцов. Отступившие войска противника переместились к Никольскому Белогорскому монастырю, который находится к югу от Гуево. Они пытаются там укрепиться, но российская артиллерия и авиация активно поддерживают продвижение своих сил.
При этом Минобороны РФ официально не комментировало информацию с освобождением Гуево. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ведомство.
Теперь же российские бойцы сосредоточены на Горнале — последнем значимом населенном пункте и крупным оплотом украинских сил в регионе. В районе села, находящегося примерно в 5,5 километрах от Гуево, фиксируется скопление живой силы и до 15 единиц тяжелой техники ВСУ. Битва за Горналь станет решающим событием в операции по полному освобождению Курской области от украинских войск.
Что сейчас происходит в Курской области
В Курской области на данный момент под контролем ВС Украины находятся всего два населенных пункта — Олешня и Горналь. Однако обстановка там активно меняется в пользу российских подразделений. Так, сейчас основные направления наступления бойцов ВС РФ включают:
- Южный фланг: битва за Гуево и продвижение к реке Псел;
- Западный фланг: установка флага РФ в Веселовке;
- Северо-запад: продвижение в сторону Юнаковки.
Источник в группировке «Север» сообщил, что российские военные действуют системно, вытесняя ВСУ с территории региона. Одним из значимых моментов стало освобождение международного автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Суджа» — он был одним из первых объектов, атакованных ВСУ в рамках вторжения в регион. Также десантники ВС России установили российский стяг на здании.
Говоря о деревне Гуево, которую недавно взяли под контроль российские военные, отмечается, что на этой территории сложная местность с обширными лесными массивами. Именно это создавало определенные трудности при боевых операциях. Однако бойцы ВС РФ смогли превратить леса вокруг Гуево в оборонительные районы. ВСУ предпринимают попытки закрепиться там. В Минобороны РФ подчеркнули, что каждый освобожденный населенный пункт является шагом к обеспечению безопасности местных жителей.
Как проходило освобождение курской земли
- 9 марта: операция "Поток" (также "Труба"). Масштабное контрнаступление ВС РФ в Суджанском районе получило название «Поток». Операция длилась около недели. За это время свыше 800 бойцов армии России продвинулись в тыл ВСУ на глубину примерно 15 километров, используя неработающий газопровод Уренгой — Помары — Ужгород;
- 13 марта: освобождение Суджи в результате операции "Поток";
- 24 марта: зачистка территорий южнее Лебедевки;
- 27 марта: установка российского флага на МАПП «Суджа»;
- 30 марта: освобождение Веселовки.
Только ли Горналь нужно освободить для возвращения контроля над Курской областью?
Некоторые СМИ пишут, что для освобождения всего региона ВС РФ нужно взять под контроль не только Горналь, но и Олешню, где сейчас идут активные боевые действия, сообщил украинский журналист Анатолий Шарий. В населенном пункте задействованы боевые силы подразделений группировки «Север», они также ведут бои в Гуево и Горнале. Ежедневно в Олешне и в некоторых других населенных пунктах уничтожается техника и живая сила ВСУ, противник несет значительные потери. В регионе боевые операции идут по плану, все непредвиденные события оперативно пресекаются российскими военными.
Что потеряли ВСУ за время вторжения
По данным Минобороны России, ВСУ понесли большие потери за все время боев Курской области. Оборонное ведомство приводит следующую информацию по потерям:
- Более 71 570 военнослужащих;
- 403 танка;
- 329 боевых машин пехоты;
- 293 бронетранспортера;
- 2 242 боевые бронированные машины;
- 2 591 автомобиль;
- 592 артиллерийских орудия;
- 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США;
- 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин;
- 123 станции РЭБ;
- 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО;
- 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и одна командно-штабную машину.
Как Россия помогает курянам
Армия Украины 27 марта 2025 года вывезла в Сумскую область множество курян. Известно, что 25 человек удалось вернуть на родину, еще 72 человека остались на украинской территории из-за не оформленных документов для пересечения границы. По данным уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой, 1 апреля в Сумах остаются 50 курян. Она каждый день находится на связи с Международным Комитетом Красного Креста, чтобы получат свежие данные о вывезенных жителях региона.
Кроме того, президент РФ Владимир Путин поручил ежемесячно выплачивать 65 тысяч рублей жителям Курской области, лишившихся жилья или других имущественных активов. Это будет реализовано за счет средств федерального бюджета. Выплаты будут предоставляться до момента нормализации ситуации в регионе. Кроме того, российский лидер поручил правительству обеспечить пострадавших курян временным и постоянным жильем, а также увеличить размеры финансовой помощи. Такие меры направлены на поддержку примерно 112 тысяч пострадавших жителей региона.
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