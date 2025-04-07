Первый зампред правительства Республики Коми Виноградов арестован за взятку

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Арестован первый зампред правительства Коми за взятку Антон Виноградов
Арестован первый зампред правительства Коми за взятку Антон Виноградов Фото:

Басманный районный суд Москвы принял решение о заключении под стражу бывшего первого заместителя председателя правительства Республики Коми Антона Виноградова. Ему предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере, согласно части 6 статьи 290 уголовного кодекса РФ.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Виноградова Антона Ивановича на срок 1 месяц и 30 суток», — сообщает судебная пресс-служба общей юрисдикции Москвы. Виноградов обвиняется по одной из статей за коррупционные преступления.

Отмечается, что суд также отказал в удовлетворении ходатайства защиты о выборе иной меры пресечения для Виноградова. Таким образом, бывший зампред правительства проведет следующие полтора месяца в столичном СИЗО, ожидая дальнейшего рассмотрения своего дела.

В последнее время российские суды демонстрируют строгость в отношении чиновников, обвиняемых в коррупционных преступлениях. Так, в Челябинской области экс-мэру города Троицка Александру Виноградову, обвиняемому в получении взяток, несмотря на окончание расследования, продлили арест на полгода.

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Басманный районный суд Москвы принял решение о заключении под стражу бывшего первого заместителя председателя правительства Республики Коми Антона Виноградова. Ему предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере, согласно части 6 статьи 290 уголовного кодекса РФ. «Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Виноградова Антона Ивановича на срок 1 месяц и 30 суток», — сообщает судебная пресс-служба общей юрисдикции Москвы. Виноградов обвиняется по одной из статей за коррупционные преступления. Отмечается, что суд также отказал в удовлетворении ходатайства защиты о выборе иной меры пресечения для Виноградова. Таким образом, бывший зампред правительства проведет следующие полтора месяца в столичном СИЗО, ожидая дальнейшего рассмотрения своего дела. В последнее время российские суды демонстрируют строгость в отношении чиновников, обвиняемых в коррупционных преступлениях. Так, в Челябинской области экс-мэру города Троицка Александру Виноградову, обвиняемому в получении взяток, несмотря на окончание расследования, продлили арест на полгода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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