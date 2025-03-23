Начало судебного процесса не помогло экс-мэру Троицка Виноградову выйти из СИЗО

В Троицком горсуде Челябинской области 7 марта состоялось первое заседание по делу экс-мэра города Александра Виноградова, обвиняемого в нескольких эпизодах коррупции. Тогда ему, несмотря на окончание расследования, продлили срок ареста сразу на полгода. 24 марта адвокаты просили отменить это решение, но потерпели неудачу, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
«В отношении бывшего главы Троицка продлен срок содержания под стражей на шесть месяцев, то есть до 6 сентября 2025 года. Постановление суда обжаловано защитником обвиняемого. Челябинский облсуд с учетом доводов стороны обвинения оставил меру пресечения без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области.
В своей апелляционной жалобе адвокаты просили изменить меру пресечения на домашний арест или залог. Гособвинитель же настаивал на том, что основания, по которым была ранее избрана данная мера пресечения, не изменились и не отпали. Суд согласился с точкой зрения прокурора.
Виноградов находится в СИЗО с момента задержания сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД и УФСБ по региону в декабре 2023 года. Адвокаты продолжают попытки вытащить его из изолятора. Но пока безуспешно.
Бывшего сити-менеджера обвиняют по нескольким эпизодам получения взяток. По версии следствия, за деньги он оказывал покровительство местному бизнесмену Дмитрию Виноградову. По слухам, наличные передавались Виноградову в пакетах с огурцами. Помимо денег экс-мэр получил от коммерсанта беговую дорожку. Своей вины Виноградов-мэр не признал.
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