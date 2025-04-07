В Челябинске площадь Революции 12 апреля превратится в площадку чествования тех, кто обеспечивает безопасность жителей региона. Акция «День защиты людей» состоится уже в четвертый раз и соберет более 40 организаций. Гостей мероприятия ждет демонстрация техники, мастер-классы и возможность стать донорами крови и костного мозга, сообщил URA.RU Максим Сельницин, руководитель пресс-службы компании «Интерсвязь», являющейся одним из организаторов события.
«В 2022 году развлекательные мероприятия ушли на второй план. У нас родилась идея создать акцию, чтобы отдать дань уважения тем, кто стоит на защите жителей области. И вот уже в четвертый раз мы собираем вместе более 40 организаций — от экстренных служб до неравнодушных граждан, чтобы выразить благодарность», — сообщил URA.RU Сельницин.
На главной сцене «Дня защиты людей» зрителей ждут выступления спасателей, а также награждение всех причастных к защите населения. Для любителей техники развернется выставка под открытым небом: квадроциклы, полицейские машины, автолестницы — за руль любой из этих машин можно будет сесть и сделать памятное фото. С 12:00 на площади начнут работу интерактивные площадки, где каждый сможет принять участие в мастер-классах и конкурсах.
Помимо этого, уже с 11:00 на площади будет работать мобильный пункт Челябинской областной станции переливания крови, где все желающие смогут сдать кровь и вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. По словам Сельницина, кульминацией станет премьера гимна спасателей, который родился из детского стихотворения школьницы Маргариты Михеевой. В полноценную песню четверостишие превратилось благодаря поэтессе Наталье Балынской и композитору Полине Сергиенко. Во время мероприятия снимут клип на этот гимн, и у каждого будет шанс в нем появиться.
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