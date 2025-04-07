Лицам без гражданства хотят позволить заключать контракт на службу в ВС РФ

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Лицам без гражданства предлагают разрешить заключать контракт на службу в ВС РФ
Лицам без гражданства предлагают разрешить заключать контракт на службу в ВС РФ Фото:

Минюст России предложил разрешить лицам без гражданства проходить службу по контракту в Вооруженных силах РФ. Об этом свидетельствует текст пояснительной записки к законопроекту.

«Законопроектом вносятся изменения в федеральный закон 'О воинской обязанности и военной службе', в соответствии с которыми предусматривается предоставление лицам без гражданства права на заключение контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации и воинских формированиях», — написано в документе. Текст передает ТАСС.

Законопроект получил одобрение не только от министерств, таких как МВД, ФСБ, МИД, ФСИН и Минобороны РФ, но и был поддержан правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Это расширение возможностей для лиц без гражданства нацелено на унификацию условий службы с иностранными гражданами, которые уже имеют право служить по контракту в определенных должностях.

Согласно действующему законодательству России, право иностранных граждан на прохождение военной службы по контракту ограничено нижними званиями — такими как солдаты, матросы, сержанты и старшины, рассказал председатель правления Ассоциации юристов Владимир Груздев. В настоящее время рассматривается предложение о расширении этого ограничения на лиц, не имеющих гражданства.

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Минюст России предложил разрешить лицам без гражданства проходить службу по контракту в Вооруженных силах РФ. Об этом свидетельствует текст пояснительной записки к законопроекту. «Законопроектом вносятся изменения в федеральный закон 'О воинской обязанности и военной службе', в соответствии с которыми предусматривается предоставление лицам без гражданства права на заключение контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации и воинских формированиях», — написано в документе. Текст передает ТАСС. Законопроект получил одобрение не только от министерств, таких как МВД, ФСБ, МИД, ФСИН и Минобороны РФ, но и был поддержан правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Это расширение возможностей для лиц без гражданства нацелено на унификацию условий службы с иностранными гражданами, которые уже имеют право служить по контракту в определенных должностях. Согласно действующему законодательству России, право иностранных граждан на прохождение военной службы по контракту ограничено нижними званиями — такими как солдаты, матросы, сержанты и старшины, рассказал председатель правления Ассоциации юристов Владимир Груздев. В настоящее время рассматривается предложение о расширении этого ограничения на лиц, не имеющих гражданства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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