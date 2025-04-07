Члены команды теневого мэра из ХМАО отправятся в СИЗО. Инсайд

Фигуранты дела о незаконной приватизации аптек в Нефтеюганске арестованы
© Служба новостей «URA.RU»
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Двое из трех задержанных силовиками в Нефтеюганске по подозрению в незаконной приватизации муниципального имущества арестованы
Двое из трех задержанных силовиками в Нефтеюганске по подозрению в незаконной приватизации муниципального имущества арестованы Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) суд отправил под арест директора депимущества Шамиля Майранова и руководителя муниципальной конторы по содержанию и ремонту дорог «Спецкоммунсервис» и полигона «Универсал Сервис» Максима Федорова, которых 4 апреля задержали по подозрению в незаконной продаже муниципальной собственности. Об этом URA.RU сообщил источник в местном истеблишменте.

«Майранову и Федорову избрали меру пресечения. Они арестованы. Проходят по делу о незаконной приватизации муниципального имущества», — отмечает инсайдер.

По словам собеседника агентства, силовики нагрянули с обысками и к покупателю здания, принадлежащего сети муниципальных аптек «Фармация», — Марии Миханошиной. «К ней пришли рано, в седьмом часу утра. На стук подозреваемая не отреагировала, и ей выломали дверь. Миханошина под подпиской о невыезде. Вся тройка считается в городе людьми депутата думы ХМАО Степана Пыталева», — передает инсайдер.

Официальное подтверждение информации на момент публикации новости получить не удалось. Комментарий пресс-службы управления СКР по ХМАО ожидается.

Ранее URA.RU писало о задержании Майранова, Миханошиной и Федорова. Источники агентства сообщают, что вся тройка проходит по уголовному делу о незаконной продаже муниципальных активов.

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В Нефтеюганске (ХМАО) суд отправил под арест директора депимущества Шамиля Майранова и руководителя муниципальной конторы по содержанию и ремонту дорог «Спецкоммунсервис» и полигона «Универсал Сервис» Максима Федорова, которых 4 апреля задержали по подозрению в незаконной продаже муниципальной собственности. Об этом URA.RU сообщил источник в местном истеблишменте. «Майранову и Федорову избрали меру пресечения. Они арестованы. Проходят по делу о незаконной приватизации муниципального имущества», — отмечает инсайдер. По словам собеседника агентства, силовики нагрянули с обысками и к покупателю здания, принадлежащего сети муниципальных аптек «Фармация», — Марии Миханошиной. «К ней пришли рано, в седьмом часу утра. На стук подозреваемая не отреагировала, и ей выломали дверь. Миханошина под подпиской о невыезде. Вся тройка считается в городе людьми депутата думы ХМАО Степана Пыталева», — передает инсайдер. Официальное подтверждение информации на момент публикации новости получить не удалось. Комментарий пресс-службы управления СКР по ХМАО ожидается. Ранее URA.RU писало о задержании Майранова, Миханошиной и Федорова. Источники агентства сообщают, что вся тройка проходит по уголовному делу о незаконной продаже муниципальных активов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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