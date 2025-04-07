В Нефтеюганске (ХМАО) суд отправил под арест директора депимущества Шамиля Майранова и руководителя муниципальной конторы по содержанию и ремонту дорог «Спецкоммунсервис» и полигона «Универсал Сервис» Максима Федорова, которых 4 апреля задержали по подозрению в незаконной продаже муниципальной собственности. Об этом URA.RU сообщил источник в местном истеблишменте.
«Майранову и Федорову избрали меру пресечения. Они арестованы. Проходят по делу о незаконной приватизации муниципального имущества», — отмечает инсайдер.
По словам собеседника агентства, силовики нагрянули с обысками и к покупателю здания, принадлежащего сети муниципальных аптек «Фармация», — Марии Миханошиной. «К ней пришли рано, в седьмом часу утра. На стук подозреваемая не отреагировала, и ей выломали дверь. Миханошина под подпиской о невыезде. Вся тройка считается в городе людьми депутата думы ХМАО Степана Пыталева», — передает инсайдер.
Официальное подтверждение информации на момент публикации новости получить не удалось. Комментарий пресс-службы управления СКР по ХМАО ожидается.
Ранее URA.RU писало о задержании Майранова, Миханошиной и Федорова. Источники агентства сообщают, что вся тройка проходит по уголовному делу о незаконной продаже муниципальных активов.
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