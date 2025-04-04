В Нефтеюганске (ХМАО) возбуждено уголовное дело о незаконной продаже муниципального имущества — здания сети муниципальных аптек АО «Фармация». По данным источников URA.RU, задержаны недавно назначенный директор депимущества Шамиль Майранов, руководитель «Спецкоммунсервиса» Максим Федоров и покупатель — Мария Миханошина.
«Новый директор депимущества Майранов успел проработать всего несколько дней, но стал фигурантом уголовного дела о незаконной продаже здания сети муниципальных аптек „Фармация“. Сотрудники СК и ФСБ также нагрянули к руководителю муниципальной конторы по содержанию и ремонту дорог „Спецкоммунсервис“ и полигона „Универсал Сервис“ Федорову и юристу спикера гордумы Марата Миннигулова Миханошиной, купившей здания „Фармации“», — сообщает инсайдер.
«Решается вопрос об аресте Майранова и Федорова — на этом будут настаивать следователи. Не исключено, что список подозреваемых будет пополняться — прокуратура, СК и ФСБ планомерно работают над устранением коррупции в городе. Всю тройку: Миханошину, Майранова и Федорова — считают ставленниками депутата думы ХМАО Степана Пыталева», — сообщает инсайдер. Комментарий пресс-службы управления СКР по ХМАО ожидается.
Ранее URA.RU писало, что руководитель муниципального комбината школьного питания Виктор Федин был арестован. Ему вменяют злоупотребление полномочиями и растрату, продажу муниципальной недвижимости по заниженной цене с нарушениями аукционных процедур.
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