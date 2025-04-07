Регионам со среднем обеспеченностью разрешат тратить списанные долги на СВО

Регионы с уровнем бюджетной обеспеченности между 0,65 и 0,85 смогут использовать освободившиеся средства для финансирования национальных проектов и СВО. Соответствующую поправку в Бюджетный кодекс одобрил комитет Госдумы по бюджету и налогам.
«Это позволит еще примерно 20 субъектам РФ направлять высвобождаемые в результате списания средства на расходы, связанные с проведением специальной военной операции, и реализацию национальных проектов», — отмечается в заключении комитета. Их данные передает «Интерфакс».
В настоящее время только те регионы, чей уровень бюджетной обеспеченности не превышает 0,65 (этот показатель рассчитывается как отношение доходов на душу населения в регионе к среднему уровню по РФ), имеют возможность перераспределить освобождающиеся средства в результате аннулирования бюджетных кредитов на финансирование специальной военной операции и национальных проектов. Комитет же одобрил повышение этого показателя до 0,85. Эти изменения начнут действовать с 2025 года.
Дополнительно, законопроект содержит норму о переносе срока уплаты процентов по бюджетным кредитам до 2030 года. Речь идет о кредитах, начисленных в период с 2025 по 2029 годы и предоставленных регионам на общие нужды. Обсуждение этого законопроекта запланировано на пленарное заседание Госдумы 8 апреля.
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