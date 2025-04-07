Проект благоустройства озера Молодежное «Теплый берег» в городе Покачи (ХМАО) вошел в федеральный реестр лучших практик по благоустройству, составленный Министерством строительства и ЖКХ РФ по итогам 2024 года. Об этом сообщил стройкомплекс Югры, ссылаясь на приказ Минстроя России.
«Министерством строительства и ЖКХ РФ опубликован приказ о включении проектов в федеральный реестр лучших практик по благоустройству по итогам 2024 года. Среди 48 „лучших из лучших“ оказались и югорчане — с проектом благоустройства озера Молодёжное „Теплый берег“ в г. Покачи», — говорится в сообщении стройкомплекса в telegram-канале.
В Минстрой России поступило 396 заявок от 88 регионов страны. После отбора конкурсная комиссия выбрала 48 самых сильных проектов из 34 регионов и внесла их в федеральный реестр.
При выборе учитывали, насколько качественно выполнен проект, какую пользу он приносит людям и экономике, насколько он необычный и нужен жителям. Все включенные проекты получили высокие оценки от большинства экспертов Минстроя, которые занимаются созданием комфортной городской среды.
В рамках проекта «Теплый берег» обустроили набережную озера Молодежное в Покачах. На ней создали несколько нестандартных пространств для отдыха жителей: арт-объект «Великий бубен» со звуковыми эффектами, зону пикников с орнаментами ханты, чумы-барбекю, детскую площадку с «раскопками» и всесезонный общественный центр с камином и кофейней. В 2021 году эта концепция уже становилась победителем Всероссийского конкурса лучших проектов для малых городов и исторических поселений Проект получил федеральный грант и был реализован.
Ранее URA.RU писало, что Югра выиграла два федеральных гранта по 90 миллионов рублей на благоустройство центральных территорий в Югорске и Когалыме. В муниципалитетах построят сказочный сквер и парк с трассой для тюбинга.
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