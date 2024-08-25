ХМАО получит деньги из Москвы на строительство сказочного сквера и парка с трассой для тюбинга

ХМАО выиграл два федеральных гранта по 90 миллионов рублей на благоустройство центральных территорий в Югорске и Когалыме. В муниципалитетах построят сказочный сквер и парк с трассой для тюбинга. О победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды URA.RU сообщили в окружном стройкомплексе.
«Заявки наших муниципалитетов на конкурсе неизменно отличает высокое качество. Это уже не просто скверы и рекреации, это проекты, которые переформатируют пространство и задают новый вектор развития для всего города», — цитирует вице-губернатора ХМАО Азата Ислаева окружной стройкомплекс.
Сквер «Северное сияние» построят в Югорске на месте парка «Аттракцион» по улице Ленина. Территорию украсят световые инсталляции и сказочные арт-объекты. А для детей в сквере оборудуют игровые площадки.
Новый парк «Первопроходцев» появится в Когалыме на пересечении улицы Дружбы Народов и проспекта Нефтяников. Летом жители города смогут отдыхать около озера, а зимой — кататься с горки на тюбинге.
Проекты получили федеральный грант в размере более 90 миллионов рублей каждый. Сквер и парк построят в 2025 году.
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