25 августа 2024

ХМАО получит деньги из Москвы на строительство сказочного сквера и парка с трассой для тюбинга

ХМАО выиграл федеральный грант на благоустройство Югорска и Когалыма
© Служба новостей «URA.RU»
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В Югорске построят сказочный сквер "Сказочное сияние"
В Югорске построят сказочный сквер "Сказочное сияние" Фото:

ХМАО выиграл два федеральных гранта по 90 миллионов рублей на благоустройство центральных территорий в Югорске и Когалыме. В муниципалитетах построят сказочный сквер и парк с трассой для тюбинга. О победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды URA.RU сообщили в окружном стройкомплексе.

«Заявки наших муниципалитетов на конкурсе неизменно отличает высокое качество. Это уже не просто скверы и рекреации, это проекты, которые переформатируют пространство и задают новый вектор развития для всего города», — цитирует вице-губернатора ХМАО Азата Ислаева окружной стройкомплекс.

Сквер «Северное сияние» построят в Югорске на месте парка «Аттракцион» по улице Ленина. Территорию украсят световые инсталляции и сказочные арт-объекты. А для детей в сквере оборудуют игровые площадки.

Новый парк «Первопроходцев» появится в Когалыме на пересечении улицы Дружбы Народов и проспекта Нефтяников. Летом жители города смогут отдыхать около озера, а зимой — кататься с горки на тюбинге.

Проекты получили федеральный грант в размере более 90 миллионов рублей каждый. Сквер и парк построят в 2025 году.

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ХМАО выиграл два федеральных гранта по 90 миллионов рублей на благоустройство центральных территорий в Югорске и Когалыме. В муниципалитетах построят сказочный сквер и парк с трассой для тюбинга. О победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды URA.RU сообщили в окружном стройкомплексе. «Заявки наших муниципалитетов на конкурсе неизменно отличает высокое качество. Это уже не просто скверы и рекреации, это проекты, которые переформатируют пространство и задают новый вектор развития для всего города», — цитирует вице-губернатора ХМАО Азата Ислаева окружной стройкомплекс. Сквер «Северное сияние» построят в Югорске на месте парка «Аттракцион» по улице Ленина. Территорию украсят световые инсталляции и сказочные арт-объекты. А для детей в сквере оборудуют игровые площадки. Новый парк «Первопроходцев» появится в Когалыме на пересечении улицы Дружбы Народов и проспекта Нефтяников. Летом жители города смогут отдыхать около озера, а зимой — кататься с горки на тюбинге. Проекты получили федеральный грант в размере более 90 миллионов рублей каждый. Сквер и парк построят в 2025 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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