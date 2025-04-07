Избитого на массовой драке в ХМАО задержали силовики

В Когалыме задержаны зачинщики массовой драки, которая произошла во время соревнований по мини-футболу. Одним из них оказался мужчина, на которого набросилась группа болельщиков.
«Заявлений в полицию не поступало. Сотрудники провели проверку после публикации в СМИ. Установлены и задержаны двое зачинщиков, они претензий друг к другу не имеют, но так как есть нарушение административного законодательства на них составлены протоколы», — рассказали URA.RU в пресс-службе полиции.
Ранее URA.RU писало о массовой драке спорткомплексе «Юбилейный» в Когалыме. На видео, размещенном в соцсетях группа мужчин нападает на одного из болельщиков и начинает его избивать. По словам очевидцев, конфликт начался после словесной перепалки из-за того, что мужчина с супругой сели на трибуну болельщиков из другой команды.
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