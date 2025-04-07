07 апреля 2025

Избитого на массовой драке в ХМАО задержали силовики

Полиция задержала участников драки в спорткомплексе ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция привлекла к ответственности зачинщиков драки
Полиция привлекла к ответственности зачинщиков драки Фото:

В Когалыме задержаны зачинщики массовой драки, которая произошла во время соревнований по мини-футболу. Одним из них оказался мужчина, на которого набросилась группа болельщиков.

«Заявлений в полицию не поступало. Сотрудники провели проверку после публикации в СМИ. Установлены и задержаны двое зачинщиков, они претензий друг к другу не имеют, но так как есть нарушение административного законодательства на них составлены протоколы», — рассказали URA.RU в пресс-службе полиции.

Ранее URA.RU писало о массовой драке спорткомплексе «Юбилейный» в Когалыме. На видео, размещенном в соцсетях группа мужчин нападает на одного из болельщиков и начинает его избивать. По словам очевидцев, конфликт начался после словесной перепалки из-за того, что мужчина с супругой сели на трибуну болельщиков из другой команды.

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В Когалыме задержаны зачинщики массовой драки, которая произошла во время соревнований по мини-футболу. Одним из них оказался мужчина, на которого набросилась группа болельщиков. «Заявлений в полицию не поступало. Сотрудники провели проверку после публикации в СМИ. Установлены и задержаны двое зачинщиков, они претензий друг к другу не имеют, но так как есть нарушение административного законодательства на них составлены протоколы», — рассказали URA.RU в пресс-службе полиции. Ранее URA.RU писало о массовой драке спорткомплексе «Юбилейный» в Когалыме. На видео, размещенном в соцсетях группа мужчин нападает на одного из болельщиков и начинает его избивать. По словам очевидцев, конфликт начался после словесной перепалки из-за того, что мужчина с супругой сели на трибуну болельщиков из другой команды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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