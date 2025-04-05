В Когалыме (ХМАО) во время соревнований по мини-футболу произошла драка между болельщиками. Очевидцы утверждают, что семейная пара села на трибуны, где сидели фанаты противников. Это и стало причиной словесной перепалки, которая быстро переросла в потасовку.
«В спортивном комплексе „Юбилейный“ в Когалыме произошел инцидент с нападением на зрителя во время матча по мини-футболу. Муж с женой и с другом пришли болеть за свою команду. На трибуне оказались одни среди болельщиков другой команды. Их в грубой форме попросили убраться оттуда, на что они ответили отказом. После чего начались провокации и парень, практически в одиночку принял неравный бой», — сообщает telegram-канал «ЧП Когалым».
На кадрах, размещенных в соцсети видно, что конфликт начался между двумя мужчинами, но к нему быстро подключились не менее десяти человек, сидевших на трибуне. Они наносили удары одному из участников конфликта.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
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