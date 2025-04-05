05 апреля 2025
04 апреля 2025

В ХМАО произошла массовая драка между болельщиками на спортивных соревнованиях. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Болельщики футбольных команд не поделили трибуны (архивное фото)
Болельщики футбольных команд не поделили трибуны (архивное фото) Фото:

В Когалыме (ХМАО) во время соревнований по мини-футболу произошла драка между болельщиками. Очевидцы утверждают, что семейная пара села на трибуны, где сидели фанаты противников. Это и стало причиной словесной перепалки, которая быстро переросла в потасовку.

«В спортивном комплексе „Юбилейный“ в Когалыме произошел инцидент с нападением на зрителя во время матча по мини-футболу. Муж с женой и с другом пришли болеть за свою команду. На трибуне оказались одни среди болельщиков другой команды. Их в грубой форме попросили убраться оттуда, на что они ответили отказом. После чего начались провокации и парень, практически в одиночку принял неравный бой», — сообщает telegram-канал «ЧП Когалым».

На кадрах, размещенных в соцсети видно, что конфликт начался между двумя мужчинами, но к нему быстро подключились не менее десяти человек, сидевших на трибуне. Они наносили удары одному из участников конфликта.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

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В Когалыме (ХМАО) во время соревнований по мини-футболу произошла драка между болельщиками. Очевидцы утверждают, что семейная пара села на трибуны, где сидели фанаты противников. Это и стало причиной словесной перепалки, которая быстро переросла в потасовку. «В спортивном комплексе „Юбилейный“ в Когалыме произошел инцидент с нападением на зрителя во время матча по мини-футболу. Муж с женой и с другом пришли болеть за свою команду. На трибуне оказались одни среди болельщиков другой команды. Их в грубой форме попросили убраться оттуда, на что они ответили отказом. После чего начались провокации и парень, практически в одиночку принял неравный бой», — сообщает telegram-канал «ЧП Когалым». На кадрах, размещенных в соцсети видно, что конфликт начался между двумя мужчинами, но к нему быстро подключились не менее десяти человек, сидевших на трибуне. Они наносили удары одному из участников конфликта. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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