Врач из Кетово открыла в Кургане частную клинику

© Служба новостей «URA.RU»
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Врач акушер-гинеколог Яна Менщикова открыла частную клинику в Кургане (фото из архива)
Врач акушер-гинеколог Яна Менщикова открыла частную клинику в Кургане (фото из архива) Фото:

Врач акушер-гинеколог из села Кетово открыла в Кургане узкопрофильный медицинский центр. Об этом URA.RU рассказал источник из сферы здравоохранения.

«Акушер-гинеколог и врач ультразвуковой диагностики Яна Менщикова открыла в Кургане медицинский кабинет. Ранее она работала в межрайонной больнице №3 в Кетово», — рассказал источник.

В клинике корреспонденту URA.RU сообщили, что приемы пациентов ведет акушер-гинеколог. Также возможно проведение УЗИ-обследования органов, забор биоматериала для проведения лабораторных анализов. В центре работает школа здоровья для девочек и для беременных женщин. Планируется открыть направление для обучения женщин по уходу за новорожденными. В перспективе центр будет расширять перечень услуг, планирует трудоустроить врачей других специальностей.

По данным из открытых источников, Яна Менщикова в 2006 окончила Уральскую государственную медицинскую академии в Екатеринбурге. Имеет специальности: «педиатрия», «акушерство и гинекология». Стаж работы — 19 лет.

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Врач акушер-гинеколог из села Кетово открыла в Кургане узкопрофильный медицинский центр. Об этом URA.RU рассказал источник из сферы здравоохранения. «Акушер-гинеколог и врач ультразвуковой диагностики Яна Менщикова открыла в Кургане медицинский кабинет. Ранее она работала в межрайонной больнице №3 в Кетово», — рассказал источник. В клинике корреспонденту URA.RU сообщили, что приемы пациентов ведет акушер-гинеколог. Также возможно проведение УЗИ-обследования органов, забор биоматериала для проведения лабораторных анализов. В центре работает школа здоровья для девочек и для беременных женщин. Планируется открыть направление для обучения женщин по уходу за новорожденными. В перспективе центр будет расширять перечень услуг, планирует трудоустроить врачей других специальностей. По данным из открытых источников, Яна Менщикова в 2006 окончила Уральскую государственную медицинскую академии в Екатеринбурге. Имеет специальности: «педиатрия», «акушерство и гинекология». Стаж работы — 19 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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