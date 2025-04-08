Врач из Кетово открыла в Кургане частную клинику

Врач акушер-гинеколог из села Кетово открыла в Кургане узкопрофильный медицинский центр. Об этом URA.RU рассказал источник из сферы здравоохранения.
«Акушер-гинеколог и врач ультразвуковой диагностики Яна Менщикова открыла в Кургане медицинский кабинет. Ранее она работала в межрайонной больнице №3 в Кетово», — рассказал источник.
В клинике корреспонденту URA.RU сообщили, что приемы пациентов ведет акушер-гинеколог. Также возможно проведение УЗИ-обследования органов, забор биоматериала для проведения лабораторных анализов. В центре работает школа здоровья для девочек и для беременных женщин. Планируется открыть направление для обучения женщин по уходу за новорожденными. В перспективе центр будет расширять перечень услуг, планирует трудоустроить врачей других специальностей.
По данным из открытых источников, Яна Менщикова в 2006 окончила Уральскую государственную медицинскую академии в Екатеринбурге. Имеет специальности: «педиатрия», «акушерство и гинекология». Стаж работы — 19 лет.
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