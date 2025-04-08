Определились пары второго раунда плей-офф Кубка Гагарина

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Победители пар второго раунда плей-офф выйдут в полуфинал
Победители пар второго раунда плей-офф выйдут в полуфинал Фото:

В Континентальной хоккейной лиге определены все пары четвертьфинального этапа Кубка Гагарина. Об этом сообщает спортивный портал «Чемпионат».

«Группа А — серии стартуют 11 апреля. „Локомотив“ (1З) — „Авангард“ (6В);»Салават Юлаев (2В) — «Спартак» (3З)», — передает «Чемпионат». 

Серия игр Группы Б начнется 12 апреля. В ее рамках встретятся «Трактор» и «Динамо» Минск, а также «Динамо» Москва против «Ак Барса». В полуфинал выйдут победители этих пар.

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В Континентальной хоккейной лиге определены все пары четвертьфинального этапа Кубка Гагарина. Об этом сообщает спортивный портал «Чемпионат». «Группа А — серии стартуют 11 апреля. „Локомотив“ (1З) — „Авангард“ (6В);»Салават Юлаев (2В) — «Спартак» (3З)», — передает «Чемпионат».  Серия игр Группы Б начнется 12 апреля. В ее рамках встретятся «Трактор» и «Динамо» Минск, а также «Динамо» Москва против «Ак Барса». В полуфинал выйдут победители этих пар.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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