Определились пары второго раунда плей-офф Кубка Гагарина

Победители пар второго раунда плей-офф выйдут в полуфинал
В Континентальной хоккейной лиге определены все пары четвертьфинального этапа Кубка Гагарина. Об этом сообщает спортивный портал «Чемпионат».
«Группа А — серии стартуют 11 апреля. „Локомотив“ (1З) — „Авангард“ (6В);»Салават Юлаев (2В) — «Спартак» (3З)», — передает «Чемпионат».
Серия игр Группы Б начнется 12 апреля. В ее рамках встретятся «Трактор» и «Динамо» Минск, а также «Динамо» Москва против «Ак Барса». В полуфинал выйдут победители этих пар.
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