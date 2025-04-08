08 апреля 2025

В РПЦ обеспокоены проникновением сатанизма в медицину

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По данным РПЦ, сатанисты через медиков пропагандируют аборты
По данным РПЦ, сатанисты через медиков пропагандируют аборты Фото:

Особую обеспокоенность вызывает активное проникновение последователей сатанизма в медицинскую сферу и образование. Об этом заявил председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

«Представители сатанистских движений получили доступ к образовательным программам в ряде зарубежных стран, где проводят занятия в школах и университетах. Особую обеспокоенность вызывает активное проникновение последователей сатанизма в медицинскую сферу. Сатанисты используют медицинское сообщество для пропаганды абортов, а в США работают специализированной клиники, проводящей аборты „во имя Сатаны“, — заявил Лукьянов РИА Новости. 

Его заявление прозвучало накануне после круглого стола в Госдуме, посвященного противодействию распространения сатанизма и других деструктивных культов. По его информации, существуют планы по расширению сети подобных учреждений в европейских странах.

В частности, депутат Госдумы Николай Бурляев ранее сообщил о подготовке законопроекта, направленного на запрет сатанизма в России. По его словам, документ призван ограничить распространение сатанистской идеологии и деятельность так называемых «церквей сатаны» из США и Украины на территории России.

Ранее в РПЦ объяснили опасность сатанизма. Там отмечают, что поклонение дьяволу угрожает не только душевному и физическому здоровью самих сатанистов, но и обществу в целом. 

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Особую обеспокоенность вызывает активное проникновение последователей сатанизма в медицинскую сферу и образование. Об этом заявил председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. «Представители сатанистских движений получили доступ к образовательным программам в ряде зарубежных стран, где проводят занятия в школах и университетах. Особую обеспокоенность вызывает активное проникновение последователей сатанизма в медицинскую сферу. Сатанисты используют медицинское сообщество для пропаганды абортов, а в США работают специализированной клиники, проводящей аборты „во имя Сатаны“, — заявил Лукьянов РИА Новости.  Его заявление прозвучало накануне после круглого стола в Госдуме, посвященного противодействию распространения сатанизма и других деструктивных культов. По его информации, существуют планы по расширению сети подобных учреждений в европейских странах. В частности, депутат Госдумы Николай Бурляев ранее сообщил о подготовке законопроекта, направленного на запрет сатанизма в России. По его словам, документ призван ограничить распространение сатанистской идеологии и деятельность так называемых «церквей сатаны» из США и Украины на территории России. Ранее в РПЦ объяснили опасность сатанизма. Там отмечают, что поклонение дьяволу угрожает не только душевному и физическому здоровью самих сатанистов, но и обществу в целом. 
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