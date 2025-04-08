Прокат электросамокатов в Петербурге приостановлен из-за снегопада

В связи с обильными снегопадами, которые ожидаются в Петербурге с 9 по 11 апреля, сервисы аренды электросамокатов временно прекратили свою работу. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.
«Сервисы проката электросамокатов приостановили свою работу в связи с неблагоприятными погодными условиями», — пишет пресс-служба Комитета по транспорту в официальной группе ВКонтакте. Решение было принято на основании новых правил взаимодействия городских властей с кикшеринговыми компаниями, цель которых — обеспечение безопасности граждан в период непогоды.
Сервисы обязаны приостанавливать предоставление электросамокатов при определенных погодных условиях. К ним относятся снижение температуры до отрицательных значений, выпадение снега, а также образование наледи на дорожном покрытии. Работа сервисов будет возобновлена сразу после улучшения погодных условий. Городские власти и компании-операторы рекомендуют жителям и гостям города учитывать текущую метеорологическую ситуацию при планировании перемещений по городу.
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