08 апреля 2025

Прокат электросамокатов в Петербурге приостановлен из-за снегопада

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа сервисов будет возобновлена сразу после улучшения погодных условий
Работа сервисов будет возобновлена сразу после улучшения погодных условий Фото:

В связи с обильными снегопадами, которые ожидаются в Петербурге с 9 по 11 апреля, сервисы аренды электросамокатов временно прекратили свою работу. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

«Сервисы проката электросамокатов приостановили свою работу в связи с неблагоприятными погодными условиями», — пишет пресс-служба Комитета по транспорту в официальной группе ВКонтакте. Решение было принято на основании новых правил взаимодействия городских властей с кикшеринговыми компаниями, цель которых — обеспечение безопасности граждан в период непогоды.

Сервисы обязаны приостанавливать предоставление электросамокатов при определенных погодных условиях. К ним относятся снижение температуры до отрицательных значений, выпадение снега, а также образование наледи на дорожном покрытии. Работа сервисов будет возобновлена сразу после улучшения погодных условий. Городские власти и компании-операторы рекомендуют жителям и гостям города учитывать текущую метеорологическую ситуацию при планировании перемещений по городу.

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В связи с обильными снегопадами, которые ожидаются в Петербурге с 9 по 11 апреля, сервисы аренды электросамокатов временно прекратили свою работу. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту. «Сервисы проката электросамокатов приостановили свою работу в связи с неблагоприятными погодными условиями», — пишет пресс-служба Комитета по транспорту в официальной группе ВКонтакте. Решение было принято на основании новых правил взаимодействия городских властей с кикшеринговыми компаниями, цель которых — обеспечение безопасности граждан в период непогоды. Сервисы обязаны приостанавливать предоставление электросамокатов при определенных погодных условиях. К ним относятся снижение температуры до отрицательных значений, выпадение снега, а также образование наледи на дорожном покрытии. Работа сервисов будет возобновлена сразу после улучшения погодных условий. Городские власти и компании-операторы рекомендуют жителям и гостям города учитывать текущую метеорологическую ситуацию при планировании перемещений по городу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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