Тюменцы могут обменять скопившуюся мелочь на банкноты

В Тюменской области проходит акция «Монетная неделя»
© Служба новостей «URA.RU»
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Акция продлится до 19 апреля
Акция продлится до 19 апреля Фото:

В Тюменской области с 7 по 19 апреля проходит акция «Монетная неделя», в рамках которой тюменцы могут обменять скопившуюся мелочь на банкноты, а монеты вернутся в оборот. Данная информация размещена на официальном сайте инициативы.

«Монетная неделя» позволяет вернуть осевшую в копилках мелочь в денежный оборот и сократить затраты на ее чеканку. В этом году можно сдать мелочь не только в банках, но и в сетевых магазинах. Это удобно для покупателей и выгодно для магазинов — монеты для расчетов им всегда нужны», — передали URA.RU в пресс-службе Банка России.

Всего в областной столице работают 445 точек для сдачи мелочи. Среди них присутствуют как местные банки, так и филиалы продуктовой сети «Магнит», которые также обменивают мелочь. Тюменцы в том числе могут зачислить монеты себе сразу на счет, однако проведение такой операции возможно лишь в финансовых организациях.

Адреса точек, где можно сдать монеты, размещены на официальной странице акции. Ознакомиться с ними можно здесь.  

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В Тюменской области с 7 по 19 апреля проходит акция «Монетная неделя», в рамках которой тюменцы могут обменять скопившуюся мелочь на банкноты, а монеты вернутся в оборот. Данная информация размещена на официальном сайте инициативы. «Монетная неделя» позволяет вернуть осевшую в копилках мелочь в денежный оборот и сократить затраты на ее чеканку. В этом году можно сдать мелочь не только в банках, но и в сетевых магазинах. Это удобно для покупателей и выгодно для магазинов — монеты для расчетов им всегда нужны», — передали URA.RU в пресс-службе Банка России. Всего в областной столице работают 445 точек для сдачи мелочи. Среди них присутствуют как местные банки, так и филиалы продуктовой сети «Магнит», которые также обменивают мелочь. Тюменцы в том числе могут зачислить монеты себе сразу на счет, однако проведение такой операции возможно лишь в финансовых организациях. Адреса точек, где можно сдать монеты, размещены на официальной странице акции. Ознакомиться с ними можно здесь.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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