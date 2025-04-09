В Тюменской области с 7 по 19 апреля проходит акция «Монетная неделя», в рамках которой тюменцы могут обменять скопившуюся мелочь на банкноты, а монеты вернутся в оборот. Данная информация размещена на официальном сайте инициативы.
«Монетная неделя» позволяет вернуть осевшую в копилках мелочь в денежный оборот и сократить затраты на ее чеканку. В этом году можно сдать мелочь не только в банках, но и в сетевых магазинах. Это удобно для покупателей и выгодно для магазинов — монеты для расчетов им всегда нужны», — передали URA.RU в пресс-службе Банка России.
Всего в областной столице работают 445 точек для сдачи мелочи. Среди них присутствуют как местные банки, так и филиалы продуктовой сети «Магнит», которые также обменивают мелочь. Тюменцы в том числе могут зачислить монеты себе сразу на счет, однако проведение такой операции возможно лишь в финансовых организациях.
Адреса точек, где можно сдать монеты, размещены на официальной странице акции. Ознакомиться с ними можно здесь.
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