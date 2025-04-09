09 апреля 2025

Baza: в Чечне тело напавшего на ДПС подростка выставили на всеобщее обозрение

© Служба новостей «URA.RU»
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В Ачхой-Мартане публично демонстрируют тело убитого молодого террориста (фото из архива)
В Ачхой-Мартане публично демонстрируют тело убитого молодого террориста (фото из архива) Фото:

В Чечне в Ачхой-Мартане публично демонстрируют тело молодого человека, причастного к нападению на сотрудников ДПС. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«В населенном пункте Ачхой-Мартан на центральной площади выставлено для публичного обозрения тело 17-летнего Эскерхана Хумашева, которого застрелили при нападении на полицейских. У тела собралось значительное количество людей, среди которых, предположительно, родственники Хумашева», — отмечает Baza.

Baza пишет, что инцидент связан с недавним нападением молодого человека с ножом на сотрудников полиции, дежуривших на посту по улице Ахмата Кадырова в Ачхой-Мартане. В результате атаки один полицейский погиб, второй получил ранения и применил табельное оружие, ликвидировав Хумашева.

После нападения на патруль ДПС глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провел совещание с руководителями силовых структур, на котором заявил о причастности к его организации лиц, находящихся на территории Турции и Украины. Также Кадыров призвал выселить родственников причастных к нападению.

URA.RU направило подробный запрос в пресс-службу МВД по Чеченской республике с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается. 

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В Чечне в Ачхой-Мартане публично демонстрируют тело молодого человека, причастного к нападению на сотрудников ДПС. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «В населенном пункте Ачхой-Мартан на центральной площади выставлено для публичного обозрения тело 17-летнего Эскерхана Хумашева, которого застрелили при нападении на полицейских. У тела собралось значительное количество людей, среди которых, предположительно, родственники Хумашева», — отмечает Baza. Baza пишет, что инцидент связан с недавним нападением молодого человека с ножом на сотрудников полиции, дежуривших на посту по улице Ахмата Кадырова в Ачхой-Мартане. В результате атаки один полицейский погиб, второй получил ранения и применил табельное оружие, ликвидировав Хумашева. После нападения на патруль ДПС глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провел совещание с руководителями силовых структур, на котором заявил о причастности к его организации лиц, находящихся на территории Турции и Украины. Также Кадыров призвал выселить родственников причастных к нападению. URA.RU направило подробный запрос в пресс-службу МВД по Чеченской республике с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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