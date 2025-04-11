Курганский продюсер Максим Фадеев опубликовал ноты молитвы «Отче наш». Фото

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Молитва «Отче наш» записана вместе с Хором Сретенского монастыря
Молитва «Отче наш» записана вместе с Хором Сретенского монастыря Фото:

Курганский продюсер Максим Фадеев опубликовал ноты молитвы «Отче наш», записанные вместе с Хором Московского Сретенского монастыря. Об этом Фадеев сообщил в своем telegram-канале.

Ноты молитвы «Отче наш»
Ноты молитвы «Отче наш»
Фото:

«Еще до релиза молитвы мы получили тысячи запросов от церковных хоров со всей нашей страны опубликовать ноты для хорового исполнения. Как и обещал, сегодня с радостью делюсь ими с вами. Буду счастлив, если люди будут слышать ее. Если она трогает сердце — значит, музыка живая», — пишет Фадеев.

Максим Фадеев, известный российский продюсер и музыкант, ранее анонсировал релиз молитвы «Отче наш», исполненной Хором Московского Сретенского монастыря, который состоялся сегодня. Фадеев выполнил свое обещание, опубликовав ноты для хорового исполнения этой молитвы, отметив, что его произведение было создано еще в мае 2023 года.

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Курганский продюсер Максим Фадеев опубликовал ноты молитвы «Отче наш», записанные вместе с Хором Московского Сретенского монастыря. Об этом Фадеев сообщил в своем telegram-канале. «Еще до релиза молитвы мы получили тысячи запросов от церковных хоров со всей нашей страны опубликовать ноты для хорового исполнения. Как и обещал, сегодня с радостью делюсь ими с вами. Буду счастлив, если люди будут слышать ее. Если она трогает сердце — значит, музыка живая», — пишет Фадеев. Максим Фадеев, известный российский продюсер и музыкант, ранее анонсировал релиз молитвы «Отче наш», исполненной Хором Московского Сретенского монастыря, который состоялся сегодня. Фадеев выполнил свое обещание, опубликовав ноты для хорового исполнения этой молитвы, отметив, что его произведение было создано еще в мае 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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