Продюсер из Кургана Фадеев пообещал поделиться нотами для пения молитвы «Отче наш»

Продюсер и музыкант, уроженец Кургана, Максим Фадеев анонсировал, что 11 апреля состоится релиз молитвы «Отче наш», которую исполнит Хор Московского Сретенского монастыря. Также он пообещал, что опубликует тем же днем ноты для хорового исполнения молитвы. Об этом он написал в соцсетях.
«11 апреля состоится релиз молитвы „Отче наш“ на мою музыку в исполнении Хор Московского Сретенского монастыря. В день релиза обязательно выложу ноты для хорового исполнения молитвы, о которых многие просили», — сообщил Максим Фадеев в своем telegram-канале.
Ранее Фадеев опубликовал трек «Отче наш», записанный с хором Сретенского монастыря. Фадеев является автором музыки к этому произведению. В своем сообщении Фадеев призвал слушателей молиться за Родину, детей и близких. Произведение было создано в мае 2023 года и представлено как рабочий вариант.
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