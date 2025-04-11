Роспотребнадзор оштрафовал «Светофор» в ХМАО за опасную свинину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Роспотребнадзор» в ХМАО арестовал свинину в «Светофоре»
«Роспотребнадзор» в ХМАО арестовал свинину в «Светофоре» Фото:

В Нягани (ХМАО) в «Светофоре» продавали свинину без маркировки. Роспотребнадзор наложил арест на продукцию.

«В ходе внеплановой проверки в отношении ООО „Торгсервис 86“ в Няганском магазине „Светофор“ выявлено в продаже замороженное мясо массой 2,234 кг. без информации (маркировки)», — рассказали в ведомстве. Возбуждено дело об административном правонарушении.

Магазин признан судом виновным по административной статье. Наложен штраф в размере 50 тысяч рублей, а мясо конфисковано.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в магазинах «Светофор» обнаружено полторы тонны неликвидных продуктов. Из-за просрочки и антисанитарии, выявленной Роспотребнадзором, торговая точка в Нижневартовске закрыта на месяц.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нягани (ХМАО) в «Светофоре» продавали свинину без маркировки. Роспотребнадзор наложил арест на продукцию. «В ходе внеплановой проверки в отношении ООО „Торгсервис 86“ в Няганском магазине „Светофор“ выявлено в продаже замороженное мясо массой 2,234 кг. без информации (маркировки)», — рассказали в ведомстве. Возбуждено дело об административном правонарушении. Магазин признан судом виновным по административной статье. Наложен штраф в размере 50 тысяч рублей, а мясо конфисковано. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в магазинах «Светофор» обнаружено полторы тонны неликвидных продуктов. Из-за просрочки и антисанитарии, выявленной Роспотребнадзором, торговая точка в Нижневартовске закрыта на месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...