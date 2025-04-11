Роспотребнадзор оштрафовал «Светофор» в ХМАО за опасную свинину

В Нягани (ХМАО) в «Светофоре» продавали свинину без маркировки. Роспотребнадзор наложил арест на продукцию.
«В ходе внеплановой проверки в отношении ООО „Торгсервис 86“ в Няганском магазине „Светофор“ выявлено в продаже замороженное мясо массой 2,234 кг. без информации (маркировки)», — рассказали в ведомстве. Возбуждено дело об административном правонарушении.
Магазин признан судом виновным по административной статье. Наложен штраф в размере 50 тысяч рублей, а мясо конфисковано.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в магазинах «Светофор» обнаружено полторы тонны неликвидных продуктов. Из-за просрочки и антисанитарии, выявленной Роспотребнадзором, торговая точка в Нижневартовске закрыта на месяц.
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