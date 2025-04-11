11 апреля 2025

Reuters: Келлог раскритиковал идею Уиткоффа о признании новых регионов РФ

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Уиткофф назвал признание новых регионов России путем к окончанию боев
Уиткофф назвал признание новых регионов России путем к окончанию боев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог критически высказался о предложении спецпредставителя Стивена Уиткоффа относительно признания новых российских регионов как пути к мирному урегулированию. Об этом сообщает агентство Reuters.

«На встрече с Трампом генерал Кит Келлог... выступил против Уиткоффа. Украина никогда не согласится в одностороннем порядке передать России полное право собственности на эти территории», — сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Уиткофф предложил президенту США Дональду Трампу рассмотреть вопрос о том, что эффективным методом для достижения прекращения огня в конфликте на Украине может стать признание Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик частью России. Как сообщает издание Semafor, в Вашингтоне не исключают возможности признания Крыма российской территорией в рамках переговоров по урегулированию украинского кризиса, напоминает RT.

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Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог критически высказался о предложении спецпредставителя Стивена Уиткоффа относительно признания новых российских регионов как пути к мирному урегулированию. Об этом сообщает агентство Reuters. «На встрече с Трампом генерал Кит Келлог... выступил против Уиткоффа. Украина никогда не согласится в одностороннем порядке передать России полное право собственности на эти территории», — сообщает Reuters со ссылкой на источники. Уиткофф предложил президенту США Дональду Трампу рассмотреть вопрос о том, что эффективным методом для достижения прекращения огня в конфликте на Украине может стать признание Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик частью России. Как сообщает издание Semafor, в Вашингтоне не исключают возможности признания Крыма российской территорией в рамках переговоров по урегулированию украинского кризиса, напоминает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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