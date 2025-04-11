В Новом Уренгое произошло ДТП с грузовиком, есть пострадавшие

В Новом Уренгое (ЯНАО) на Западной магистрали столкнулись автомобиль Lada Priora и грузовик Volvo. В результате ДТП водитель легковушки госпитализирован, сообщили очевидцы.
«ДТП случилось около 23:40. Водитель Lada Priora не справился с управлением, выехал на встречную полосу и наехал на металлический отбойник. После этого Lada Priora по инерции столкнулась с грузовиком Volvo, который двигался во встречном направлении. Водителя Lada доставили в приемное отделение НЦГБ», — написано в telegram-канале «Импульс Севера».
URA.RU отправило запрос в Госавтоинспекцию ЯНАО. Ответ ожидается.
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