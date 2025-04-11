11 апреля 2025

В Новом Уренгое произошло ДТП с грузовиком, есть пострадавшие

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Водитель легковушки госпитализирован
Водитель легковушки госпитализирован Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) на Западной магистрали столкнулись автомобиль Lada Priora и грузовик Volvo. В результате ДТП водитель легковушки госпитализирован, сообщили очевидцы.

«ДТП случилось около 23:40. Водитель Lada Priora не справился с управлением, выехал на встречную полосу и наехал на металлический отбойник. После этого Lada Priora по инерции столкнулась с грузовиком Volvo, который двигался во встречном направлении. Водителя Lada доставили в приемное отделение НЦГБ», — написано в telegram-канале «Импульс Севера».

URA.RU отправило запрос в Госавтоинспекцию ЯНАО. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новом Уренгое (ЯНАО) на Западной магистрали столкнулись автомобиль Lada Priora и грузовик Volvo. В результате ДТП водитель легковушки госпитализирован, сообщили очевидцы. «ДТП случилось около 23:40. Водитель Lada Priora не справился с управлением, выехал на встречную полосу и наехал на металлический отбойник. После этого Lada Priora по инерции столкнулась с грузовиком Volvo, который двигался во встречном направлении. Водителя Lada доставили в приемное отделение НЦГБ», — написано в telegram-канале «Импульс Севера». URA.RU отправило запрос в Госавтоинспекцию ЯНАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...