Военкор Сладков ответил Зеленскому после введения против него санкций

Военкор Сладков: санкции Зеленского похожи на действия душевнобольного человека
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Российский военкор отреагировал на санкции со стороны Зеленского
Российский военкор отреагировал на санкции со стороны Зеленского Фото:

Санкции президента Украины Владимира Зеленского можно сравнить с действиями неадекватного человека. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков.

«Это все равно, что душевнобольной человек ходит по улице и объявляет каждому встречному выговор с занесением в свою же медицинскую книжку», — написал военкор в своем telegram-канале. По его словам, такие действия свидетельствуют о неадекватности курса, который проводит украинское правительство.

Кроме того, Сладков выразил удивление по поводу степени агрессивности украинских решений и пожелал стране скорейшего выздоровления. Он подчеркнул, что подобное поведение Украины вызывает опасения и непонимание среди международного сообщества.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что реакция журналистов на санкции, введенные Киевом, была полна иронии и смеха. Президент Украины Владимир Зеленский ранее наложил санкции на нескольких сотрудников RT, включая военных корреспондентов Мурада Газдиева, Ивана Полянского и Хассана Нассра.

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Санкции президента Украины Владимира Зеленского можно сравнить с действиями неадекватного человека. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков. «Это все равно, что душевнобольной человек ходит по улице и объявляет каждому встречному выговор с занесением в свою же медицинскую книжку», — написал военкор в своем telegram-канале. По его словам, такие действия свидетельствуют о неадекватности курса, который проводит украинское правительство. Кроме того, Сладков выразил удивление по поводу степени агрессивности украинских решений и пожелал стране скорейшего выздоровления. Он подчеркнул, что подобное поведение Украины вызывает опасения и непонимание среди международного сообщества. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что реакция журналистов на санкции, введенные Киевом, была полна иронии и смеха. Президент Украины Владимир Зеленский ранее наложил санкции на нескольких сотрудников RT, включая военных корреспондентов Мурада Газдиева, Ивана Полянского и Хассана Нассра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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