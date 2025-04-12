В России стали неожиданно снижаться цены на товары из-за одного фактора

Продавцы начали снижать цены на товары из-за укрепления курса рубля. Например, на официальном сайте ЦУМ объявлено о снижении цен на 12%.
«Цены снижаются на 12% в связи с укреплением курса рубля», — отмечено в уведомлении на сайте ЦУМ, сообщение передает ТАСС. Эти изменения коснулись и других крупных ретейлеров, таких как Wildberries, где также зафиксировано снижение стоимости импортной электроники, в частности смартфонов китайских брендов.
Влияние укрепления рубля различается в зависимости от категории товаров. Как сообщил представитель Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов, изменения цен обычно происходят с опозданием, связанным с особенностями закупок и логистики. Ретейлеры формируют товарные партии заблаговременно, и поэтому изменение курса валют может отражаться на ценах не сразу. Так, например, изменения в стоимости бытовой техники и электроники могут происходить с задержкой до полугода, хотя новинки электроники могут подешеветь быстрее из-за закупок по актуальному курсу.
А в контексте скоропортящихся продуктов, таких как фрукты и овощи, изменения цен происходят очень оперативно. Это обусловлено меньшими запасами и необходимостью частых закупок этих категорий товаров по текущему курсу. В то же время цены на товары длительного хранения могут измениться только спустя несколько месяцев из-за длинного логистического плеча и долгосрочного характера контрактов. В эту группу входят, в частности, бананы, мандарины, кофе, сыры и вина.
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