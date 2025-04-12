В Тунисе задержали граждан России, которые использовали картон в качестве замены традиционной занавеси на окне. Об этом сообщил один из задержанных.
«Нам сказали, в чем наше нарушение — у нас было окно без занавески, и мы просто, чтобы не покупать новую занавеску, закрыли окно картоном», — рассказал россиянин в беседе с РИА Новости. По его словам, один из местных жителей посчитал это опасным и сообщил в полицию.
Ранее судебный орган Туниса вынес решение об освобождении одиннадцати граждан России, которые были задержаны в ноябре 2024 года. В российском посольстве в Тунисе уточнили, что арест россиян произошел на фоне подозрений в их участии в террористической деятельности, передает RT.
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