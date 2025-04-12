Российских туристов арестовали в Тунисе за картонку на окне

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Российских граждан задержали в ноябре 2024 года
Российских граждан задержали в ноябре 2024 года Фото:

В Тунисе задержали граждан России, которые использовали картон в качестве замены традиционной занавеси на окне. Об этом сообщил один из задержанных. 

«Нам сказали, в чем наше нарушение — у нас было окно без занавески, и мы просто, чтобы не покупать новую занавеску, закрыли окно картоном», — рассказал россиянин в беседе с РИА Новости. По его словам, один из местных жителей посчитал это опасным и сообщил в полицию.

Ранее судебный орган Туниса вынес решение об освобождении одиннадцати граждан России, которые были задержаны в ноябре 2024 года. В российском посольстве в Тунисе уточнили, что арест россиян произошел на фоне подозрений в их участии в террористической деятельности, передает RT.

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В Тунисе задержали граждан России, которые использовали картон в качестве замены традиционной занавеси на окне. Об этом сообщил один из задержанных.  «Нам сказали, в чем наше нарушение — у нас было окно без занавески, и мы просто, чтобы не покупать новую занавеску, закрыли окно картоном», — рассказал россиянин в беседе с РИА Новости. По его словам, один из местных жителей посчитал это опасным и сообщил в полицию. Ранее судебный орган Туниса вынес решение об освобождении одиннадцати граждан России, которые были задержаны в ноябре 2024 года. В российском посольстве в Тунисе уточнили, что арест россиян произошел на фоне подозрений в их участии в террористической деятельности, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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