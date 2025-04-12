НАСА отдало дань уважения Гагарину по случаю дня космонавтики

Американское космическое агентство НАСА выразило уважение Юрию Гагарину, первому космонавту мира, посвятив ему пост в Международный день полета человека в космос. Об этом сообщается в официальном аккаунте агентства в социальной сети Х.
«В этот Международный день полета человека в космос мы отмечаем первый полет человечества в космос, который совершил Юрий Гагарин в 1961 году, а также первый запуск шаттла (американского многоразового транспортного космического корабля — ред.) в 1981 году», — говорится в сообщении НАСА.
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