12 апреля 2025

НАСА отдало дань уважения Гагарину по случаю дня космонавтики

© Служба новостей «URA.RU»
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Юрий Гагрин стал первым космонавтом
Юрий Гагрин стал первым космонавтом Фото:

Американское космическое агентство НАСА выразило уважение Юрию Гагарину, первому космонавту мира, посвятив ему пост в Международный день полета человека в космос. Об этом сообщается в официальном аккаунте агентства в социальной сети Х.

«В этот Международный день полета человека в космос мы отмечаем первый полет человечества в космос, который совершил Юрий Гагарин в 1961 году, а также первый запуск шаттла (американского многоразового транспортного космического корабля — ред.) в 1981 году», — говорится в сообщении НАСА.

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Американское космическое агентство НАСА выразило уважение Юрию Гагарину, первому космонавту мира, посвятив ему пост в Международный день полета человека в космос. Об этом сообщается в официальном аккаунте агентства в социальной сети Х. «В этот Международный день полета человека в космос мы отмечаем первый полет человечества в космос, который совершил Юрий Гагарин в 1961 году, а также первый запуск шаттла (американского многоразового транспортного космического корабля — ред.) в 1981 году», — говорится в сообщении НАСА.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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