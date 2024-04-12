Что Россия делает в космосе: главные космические достижения страны

Международный день космонавтики отмечается 12 апреля

12 апреля 2024 в 08:56 Размер текста - 17 +

Пуск ракеты-носителя «Союз-2» Фото: Роскосмос Россия всегда была в числе лидеров в исследовании космоса. На протяжении десятилетий страна достигала значительных успехов в космической сфере, от первого искусственного спутника Земли до постоянного присутствия на Международной космической станции. В честь Дня космонавтики URA.RU отмечает последние главные достижения России в космической сфере. Продолжение рекордной серии безаварийных пусков За последние пять лет российская космическая отрасль отмечает серию успешных и безаварийных запусков, достигнув общего количества в 117 пусков. Только в течение 2023 года было проведено 19 запусков с использованием космодромов Байконур, Плесецк и Восточный, что является свидетельством высокой надежности российской ракетно-космической отрасли. Особенно значим был июньский запуск 40 спутников одновременно, установивший новый рекорд для отечественной космонавтики. Успехи в финансовой сфере В текущем году Госкорпорация «Роскосмос» завершает с годовой консолидированной выручкой, превышающей показатель 2022 года на 24 миллиарда рублей. Удалось существенно сократить убытки: к концу 2022 года они составили 18,3 миллиарда рублей, что почти втрое меньше, чем прогнозировалось. Прогнозируется сохранение данной тенденции и в 2023 году, с планами по полной стабилизации финансово-экономической ситуации в отрасли к 2025—2026 годам. Запуск «Союз МС-23» Фото: Роскосмос Продление эксплуатации МКС Россия подтвердила свое участие в проекте Международной космической станции (МКС) до 2028 года, что обеспечивает продолжение международного сотрудничества в освоении космоса и проведении научных исследований в орбитальных условиях. Перекрестные полеты на МКС и годовые экспедиции В 2023 году было достигнуто соглашение о продолжении перекрестных полетов на МКС до 2025 года. Это сделано для обеспечения надежности работы станции в целом и обеспечения присутствия как минимум одного представителя Роскосмоса на российском сегменте и как минимум одного представителя НАСА на американском сегменте. В июле и декабре 2023 года были подписаны два дополнения к договоренности об исполнении соглашения между Роскосмосом и НАСА о полетах интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых кораблях. Корабль «Союз МС-24» на орбите Фото: Роскосмос Разработка Российской орбитальной станции и проекта «Сфера» Новость по теме День космонавтики 2024: история и традиции праздника Разработка Российской орбитальной станции завершена в июне 2023 года. Эскизный проект прошел экспертизу и будет представлен в Роскосмос для окончательного утверждения. По результатам совещания с президентом РФ Владимиром Путиным в октябре 2023 года дано указание утвердить федеральный проект по созданию РОС. Станция будет развернута на высокоширотной орбите в два этапа: первый этап запланирован на 2027—2029 годы, второй этап — до 2032 года. Планируется дооснащение станции целевыми модулями, включая свободнолетающий модуль. Роскосмос продолжает проект «Сфера», включающий создание спутников для связи, дистанционного зондирования и доступа в интернет. В 2023 году заключены контракты на спутники «Скиф», «Марафон IoT», «Экспресс-АМУ4» и «Ямал-501», а также начата разработка системы мониторинга Земли «Грифон» с планами запуска демонстрационных спутников в 2024 году. Возобновление лунной программы Запуск автоматической станции «Луна-25» возродил российскую лунную программу. Хотя станция не достигла своей цели из-за нештатной ситуации, предполагается продолжение программы с запусками объектов «Луна-26» и «Луна-27». Демонстрационный космический аппарат «Скиф-Д» Фото: Роскосмос Пополнение орбитальной группировки и ГЛОНАСС В 2023 году были запущены несколько спутников различного назначения, включая гидрометеорологические и радиолокационные спутники, а также спутники размерности CubeSat. Также в 2024 году планируется дополнить орбитальную группировку космическими аппаратами для дистанционного зондирования Земли. Также был успешно выведен на орбиту новый космический аппарат «Глонасс-К2», который излучает новые навигационные сигналы с кодовым разделением в диапазонах L1, L2 и L3. Также внедрена беззапросная квантово-оптическая система на базе отечественных квантово-оптических систем, обеспечивающая высокую точность измерений псевдодальности в оптическом диапазоне. В 2024 году планируется продолжить обновление орбитальной группировки спутников «Глонасс-К». Международное сотрудничество В марте 2023 года была создана подкомиссия по сотрудничеству в области спутниковой навигации между Россией и Китаем. Она занимается реализацией проектов по размещению измерительных станций, созданию совместной лаборатории времени, разработке функциональных дополнений к навигационным системам и другим вопросам. В октябре 2023 года прошло первое заседание подкомиссии, на котором обсуждались эти темы. Также в том же месяце делегация Роскосмоса участвовала в международном комитете по глобальным навигационным системам и представила рекомендации в Генеральную ассамблею ООН. Автоматическая межпланетная станция «Луна-25» Фото: Роскосмос Космические программы Союзного государства В 2023 году завершена успешная реализация научно-технической программы Союзного государства «Интеграция-СГ», а также начата новая программа «Комплекс-СГ». С 2013 года действует совместная рабочая группа по космической тематике, которая помогает в разработке перспективных программ и проектов Союзного государства. Строительство космодрома Восточный Завершается строительство космодрома Восточный: введены в эксплуатацию жилые дома, создан стартовый комплекс «Амур». Также идет создание аэропортового комплекса. В текущем году начато строительство монтажно-испытательного корпуса для ракет тяжелого класса. Новый российский метеоспутник «Электро-Л» Фото: Роскосмос Создание многоразовых средств выведения В марте 2023 года начался процесс создания космического ракетного комплекса «Амур-СПГ». Завершение технического проектирования запланировано на конец 2024 года. В июле 2023 года была проведена рекогносцировка мест посадки первой ступени в различных регионах. Эта программа направлена на создание современной российской ракеты-носителя, соответствующей мировым стандартам космонавтики. В этом же году Государственный ракетный центр продолжил работу над технологиями многоразовых ракет «Корона» для различных космических миссий. Коммерциализация данных ДЗЗ Законопроект о коммерческом использовании данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) ставит перед Роскосмосом новые задачи по развитию отечественного рынка данных ДЗЗ и привлечению инвестиций в этот сегмент. В целом деятельность Роскосмоса в 2023 году характеризуется активным развитием космической отрасли, укреплением международного сотрудничества и стремлением к новаторству. гидрометеорологический спутник «Метеор-М» Фото: Роскосмос Запуск ракеты «Ангара-А5» Россия 11 апреля 2024 года успешно запустила новую тяжелую ракету «Ангара-А5», обладающую повышенной экологичностью и грузоподъемностью по сравнению с ракетой «Протон». Ученые объяснили, что правительство РФ инвестировало значительные средства в разработку и запуск ракеты. Изначально планировалось выпустить ракету в небо 9 апреля, однако автоматическая система дала команду «отменить запуск» за две минуты до этого срока. Причиной стал сбой в системе наддува бака окислителя центрального блока ракеты. Старт был перенесен на сутки, но 10 апреля ситуация повторилась. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия всегда была в числе лидеров в исследовании космоса. На протяжении десятилетий страна достигала значительных успехов в космической сфере, от первого искусственного спутника Земли до постоянного присутствия на Международной космической станции. В честь Дня космонавтики URA.RU отмечает последние главные достижения России в космической сфере. За последние пять лет российская космическая отрасль отмечает серию успешных и безаварийных запусков, достигнув общего количества в 117 пусков. Только в течение 2023 года было проведено 19 запусков с использованием космодромов Байконур, Плесецк и Восточный, что является свидетельством высокой надежности российской ракетно-космической отрасли. Особенно значим был июньский запуск 40 спутников одновременно, установивший новый рекорд для отечественной космонавтики. В текущем году Госкорпорация «Роскосмос» завершает с годовой консолидированной выручкой, превышающей показатель 2022 года на 24 миллиарда рублей. Удалось существенно сократить убытки: к концу 2022 года они составили 18,3 миллиарда рублей, что почти втрое меньше, чем прогнозировалось. Прогнозируется сохранение данной тенденции и в 2023 году, с планами по полной стабилизации финансово-экономической ситуации в отрасли к 2025—2026 годам. Россия подтвердила свое участие в проекте Международной космической станции (МКС) до 2028 года, что обеспечивает продолжение международного сотрудничества в освоении космоса и проведении научных исследований в орбитальных условиях. В 2023 году было достигнуто соглашение о продолжении перекрестных полетов на МКС до 2025 года. Это сделано для обеспечения надежности работы станции в целом и обеспечения присутствия как минимум одного представителя Роскосмоса на российском сегменте и как минимум одного представителя НАСА на американском сегменте. В июле и декабре 2023 года были подписаны два дополнения к договоренности об исполнении соглашения между Роскосмосом и НАСА о полетах интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых кораблях. Разработка Российской орбитальной станции завершена в июне 2023 года. Эскизный проект прошел экспертизу и будет представлен в Роскосмос для окончательного утверждения. По результатам совещания с президентом РФ Владимиром Путиным в октябре 2023 года дано указание утвердить федеральный проект по созданию РОС. Станция будет развернута на высокоширотной орбите в два этапа: первый этап запланирован на 2027—2029 годы, второй этап — до 2032 года. Планируется дооснащение станции целевыми модулями, включая свободнолетающий модуль. Роскосмос продолжает проект «Сфера», включающий создание спутников для связи, дистанционного зондирования и доступа в интернет. В 2023 году заключены контракты на спутники «Скиф», «Марафон IoT», «Экспресс-АМУ4» и «Ямал-501», а также начата разработка системы мониторинга Земли «Грифон» с планами запуска демонстрационных спутников в 2024 году. Запуск автоматической станции «Луна-25» возродил российскую лунную программу. Хотя станция не достигла своей цели из-за нештатной ситуации, предполагается продолжение программы с запусками объектов «Луна-26» и «Луна-27». В 2023 году были запущены несколько спутников различного назначения, включая гидрометеорологические и радиолокационные спутники, а также спутники размерности CubeSat. Также в 2024 году планируется дополнить орбитальную группировку космическими аппаратами для дистанционного зондирования Земли. Также был успешно выведен на орбиту новый космический аппарат «Глонасс-К2», который излучает новые навигационные сигналы с кодовым разделением в диапазонах L1, L2 и L3. Также внедрена беззапросная квантово-оптическая система на базе отечественных квантово-оптических систем, обеспечивающая высокую точность измерений псевдодальности в оптическом диапазоне. В 2024 году планируется продолжить обновление орбитальной группировки спутников «Глонасс-К». В марте 2023 года была создана подкомиссия по сотрудничеству в области спутниковой навигации между Россией и Китаем. Она занимается реализацией проектов по размещению измерительных станций, созданию совместной лаборатории времени, разработке функциональных дополнений к навигационным системам и другим вопросам. В октябре 2023 года прошло первое заседание подкомиссии, на котором обсуждались эти темы. Также в том же месяце делегация Роскосмоса участвовала в международном комитете по глобальным навигационным системам и представила рекомендации в Генеральную ассамблею ООН. В 2023 году завершена успешная реализация научно-технической программы Союзного государства «Интеграция-СГ», а также начата новая программа «Комплекс-СГ». С 2013 года действует совместная рабочая группа по космической тематике, которая помогает в разработке перспективных программ и проектов Союзного государства. Завершается строительство космодрома Восточный: введены в эксплуатацию жилые дома, создан стартовый комплекс «Амур». Также идет создание аэропортового комплекса. В текущем году начато строительство монтажно-испытательного корпуса для ракет тяжелого класса. В марте 2023 года начался процесс создания космического ракетного комплекса «Амур-СПГ». Завершение технического проектирования запланировано на конец 2024 года. В июле 2023 года была проведена рекогносцировка мест посадки первой ступени в различных регионах. Эта программа направлена на создание современной российской ракеты-носителя, соответствующей мировым стандартам космонавтики. В этом же году Государственный ракетный центр продолжил работу над технологиями многоразовых ракет «Корона» для различных космических миссий. Законопроект о коммерческом использовании данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) ставит перед Роскосмосом новые задачи по развитию отечественного рынка данных ДЗЗ и привлечению инвестиций в этот сегмент. В целом деятельность Роскосмоса в 2023 году характеризуется активным развитием космической отрасли, укреплением международного сотрудничества и стремлением к новаторству. Россия 11 апреля 2024 года успешно запустила новую тяжелую ракету «Ангара-А5», обладающую повышенной экологичностью и грузоподъемностью по сравнению с ракетой «Протон». Ученые объяснили, что правительство РФ инвестировало значительные средства в разработку и запуск ракеты. Изначально планировалось выпустить ракету в небо 9 апреля, однако автоматическая система дала команду «отменить запуск» за две минуты до этого срока. Причиной стал сбой в системе наддува бака окислителя центрального блока ракеты. Старт был перенесен на сутки, но 10 апреля ситуация повторилась.