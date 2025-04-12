12 апреля 2025

В Кургане задержали молодую пару, которой грозит 20 лет тюрьмы

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина ранее уже получал срок за аналогичное деяние
Мужчина ранее уже получал срок за аналогичное деяние Фото:

В Кургане задержана молодая пара, которой грозит долгая разлука — тюремный срок до 20 лет. Такое наказание 26-летний парень и 18-летняя девушка могут получить за сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

«В Кургане задержана пара сожителей — 26-летний мужчина и 18-летняя девушка. По месту их жительства оперуполномоченные обнаружили синтетический наркотик массой более 150 граммов, частично расфасованный в свертки. Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков, санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы», — сообщает силовое ведомство.

Помимо дурмана, дома у фигурантов были изъяты несколько мотков изоленты, пакеты зип-лок, электронные весы и сотовые телефоны. В 2022 году молодой мужчина уже привлекался за преступление, связанное с наркотиками. Его осудили на пять лет, но осенью 2024 года ему заменили неотбытую часть наказания на более мягкое — ограничением свободы. В результате он снова занялся преступной деятельностью. Если пара получит максимальные сроки, то молодой человек выйдет на свободу в возрасте 46 лет, а девушка — в 38 лет.

Ранее в Кургане уже были задержаны участники организованной преступной группы, также занимавшиеся сбытом наркотиков. В отдельных случаях, как и у молодой пары, задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.

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В Кургане задержана молодая пара, которой грозит долгая разлука — тюремный срок до 20 лет. Такое наказание 26-летний парень и 18-летняя девушка могут получить за сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД. «В Кургане задержана пара сожителей — 26-летний мужчина и 18-летняя девушка. По месту их жительства оперуполномоченные обнаружили синтетический наркотик массой более 150 граммов, частично расфасованный в свертки. Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков, санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы», — сообщает силовое ведомство. Помимо дурмана, дома у фигурантов были изъяты несколько мотков изоленты, пакеты зип-лок, электронные весы и сотовые телефоны. В 2022 году молодой мужчина уже привлекался за преступление, связанное с наркотиками. Его осудили на пять лет, но осенью 2024 года ему заменили неотбытую часть наказания на более мягкое — ограничением свободы. В результате он снова занялся преступной деятельностью. Если пара получит максимальные сроки, то молодой человек выйдет на свободу в возрасте 46 лет, а девушка — в 38 лет. Ранее в Кургане уже были задержаны участники организованной преступной группы, также занимавшиеся сбытом наркотиков. В отдельных случаях, как и у молодой пары, задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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