В Кургане задержали молодую пару, которой грозит 20 лет тюрьмы

В Кургане задержана молодая пара, которой грозит долгая разлука — тюремный срок до 20 лет. Такое наказание 26-летний парень и 18-летняя девушка могут получить за сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.
«В Кургане задержана пара сожителей — 26-летний мужчина и 18-летняя девушка. По месту их жительства оперуполномоченные обнаружили синтетический наркотик массой более 150 граммов, частично расфасованный в свертки. Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков, санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы», — сообщает силовое ведомство.
Помимо дурмана, дома у фигурантов были изъяты несколько мотков изоленты, пакеты зип-лок, электронные весы и сотовые телефоны. В 2022 году молодой мужчина уже привлекался за преступление, связанное с наркотиками. Его осудили на пять лет, но осенью 2024 года ему заменили неотбытую часть наказания на более мягкое — ограничением свободы. В результате он снова занялся преступной деятельностью. Если пара получит максимальные сроки, то молодой человек выйдет на свободу в возрасте 46 лет, а девушка — в 38 лет.
Ранее в Кургане уже были задержаны участники организованной преступной группы, также занимавшиеся сбытом наркотиков. В отдельных случаях, как и у молодой пары, задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.
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