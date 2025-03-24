24 марта 2025

Наркоманы начали приезжать из дальних округов в Курган за закладками с героином

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане задержаны мужчины с наркотиками
В Кургане задержаны мужчины с наркотиками Фото:

В Кургане сотрудники полиции задержали двух мужчин из сел Целинное (почти в 200 км от Кургана) и Куртамыш. Они подозреваются в незаконном хранении наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

Инцидент произошел в одном из садоводческих товариществ, где полицейские во время патрулирования заметили двух подозрительных мужчин. «Они вели себя нервно и невпопад отвечали на вопросы», — сообщает ведомство. При досмотре у подозреваемых были найдены медицинские шприцы и свертки с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это героин массой 1,87 грамма. Такой размер считается значительным для данного вида наркотика.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане задержаны участники ОПГ. Они занимались сбытом наркотиков. Задержанным грозит срок до 20 лет лишения свободы.

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В Кургане сотрудники полиции задержали двух мужчин из сел Целинное (почти в 200 км от Кургана) и Куртамыш. Они подозреваются в незаконном хранении наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области. Инцидент произошел в одном из садоводческих товариществ, где полицейские во время патрулирования заметили двух подозрительных мужчин. «Они вели себя нервно и невпопад отвечали на вопросы», — сообщает ведомство. При досмотре у подозреваемых были найдены медицинские шприцы и свертки с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это героин массой 1,87 грамма. Такой размер считается значительным для данного вида наркотика. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане задержаны участники ОПГ. Они занимались сбытом наркотиков. Задержанным грозит срок до 20 лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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