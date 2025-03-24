Наркоманы начали приезжать из дальних округов в Курган за закладками с героином

В Кургане сотрудники полиции задержали двух мужчин из сел Целинное (почти в 200 км от Кургана) и Куртамыш. Они подозреваются в незаконном хранении наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.
Инцидент произошел в одном из садоводческих товариществ, где полицейские во время патрулирования заметили двух подозрительных мужчин. «Они вели себя нервно и невпопад отвечали на вопросы», — сообщает ведомство. При досмотре у подозреваемых были найдены медицинские шприцы и свертки с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это героин массой 1,87 грамма. Такой размер считается значительным для данного вида наркотика.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане задержаны участники ОПГ. Они занимались сбытом наркотиков. Задержанным грозит срок до 20 лет лишения свободы.
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