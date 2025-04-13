«Хочу кричать и биться головой об стену»: Лера Кудрявцева разоткровенничалась о личном

Телеведущая Лера Кудрявцева впервые заговорила о наболевшем. Звезда разоткровенничалась и сообщила: у нее закончились моральные силы, чтобы дальше бороться.
«Я задолбалась. Я созависимая. Мое утро начинается через преодоление, потому что сил нет уже от слова совсем. Я устала спасать и жалеть. Я не знаю, что делать. Мне нужен психолог. Я впервые хочу кричать и биться головой об стену. Просто плачу от бессилия», — разоткровенничалась Лера в соцсетях.
Теледива, обычно молчащая о личном, призналась, что впервые решила честно рассказать о своей жизни, чтобы поклонники «офигели». Кудрявцева призналась, что для нее невозможно совмещать в себе абсолютно все, быть умной, красивой, лучшей женой и матерью, сильной, успешной и хозяйственной. При этом все равно со стороны общества будут постучат «приговоры» и осуждения.
Лера, вероятно, устала бороться с алкогольной зависимостью ее супруга хоккеиста Игоря Макарова. Из-за пагубной привычки спортсмена, который в последние годы остался без работы, теледива уже уходила из семьи ранее. Тогда она объяснила, что вынесла семейную беду в публичное пространство в надежде, что это поможет ее супругу. Но в итоге Макарова отправили в рехаб. После выписки супруга Кудрявцева дала ему второй шанс.
Макаров стал третьим мужем Кудрявцевой. Пара поженилась в 2013 году, а через пять лет на свет появилась их дочь Маша.
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