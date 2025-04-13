Как прошел первый полуфинал шоу «Маска»: Утка не смогла сдержать слез

В воскресенье 13 апреля на телеканале НТВ состоялся полуфинал шестого сезона шоу «Маска». На этот раз зрители увидели три «дуэля» между полюбившимися артистами, которые скрываются за веселыми образами, а также одну «гостевую маску». О том, что происходило в десятом выпуске «Маски» — в материале URA.RU.
Участники и жюри шестого сезона шоу «Маска»
В шестом сезоне за победу боролись 14 персонажей: Огурчик, Бык, Далматин, Цыпленок, Овечка, Капибара, Вождь, Утка, Корова, Боксер, Окунь, Страус, Богомол и Сокол. В полуфинал попали шесть участников, каждый из которых сражался на дуэли. Боксер и Далматин, Страус и Вождь, а также Утка и Сокол. В судейских креслах шестого сезона сидят Валерия, Регина Тодоренко, Тимур Родригез, а также председатель жюри Филипп Киркоров.
Выступления в десятом выпуске шоу «Маска»
Первыми сразились Далматин и Боксер. Далматин выступил с песней Александра Серова «Ты меня любишь». Участница поразила судей номером на шаре, а также прекрасным вокалом, пробирающим до мурашек. Жюри предположили, что под маской скрывается Мона, Асия, Лера Астапова или Анастасия Белявская.
Затем на сцену вышел Боксер. Артист спел песню «Crazy» группы Aerosmith. Жюри расхвалили выступление и пластику певца, отметив, что голос артиста очень напоминает Жана Милимерова. Однако во время голосования выяснилось, что за Далматина отдали намного больше голосов. В итоге Боксер оказался в номинации.
Вторая дуэль прошла между Страусом и Вождем. Артистка в костюме страуса начала выступление, раздав судьям по яйцу, назначив членов жюри наставниками будущих страусят. Затем певица исполнила песню «Валенки». Жюри предположили, что под маской скрывается Ида Галич, Анна Хилькевич или Ира Мягкова.
Вождь спел песню Тины Тернер «The Best». Композиция заиграла по-новому с мужским вокалом, а во время выступления на сцену вышли все участники команды «Маски».В итоге мощный голос и харизма Вождя победили юмор Страуса, и пернатую отправили в номинацию.
Между дуэлями на сцену вышла гостевая маска — Кот Дзынь, который спел песню ABBA «Money, Money, Money». После номера кот снял маску, оказалось, что на сцене выступал Тимур Батрутдинов, которого не смог опознать никто из судей.
Затем началась третья дуэль Сокола и Утки. Сначала на сцену вышла Утка и исполнила песню Дианы Арбениной «Секунду назад». Певице удалось чередовать высокие и низкие ноты и спеть искренне и душераздирающе. Жюри посчитало, что перед ними Ева Власова или Зара.
Последним выступал Сокол. Трогательное исполнение «С любимыми не расставайтесь» растрогало судей: Валерия даже призналась после номера, что испытала катарсис. Судьи считают, что под маской скрывается Шаман, Алексей Гоман или Дмитрий Колдун. В итоге после голосование в номинации оказалась Утка.
Кто покинул шоу «Маска» в десятой серии
В итоге в номинации оказались Страус, Боксер и Утка. В результате зрители спасли Страуса, а жюри отдали свой голос за Боксера. Таким образом, проект покинула Утка. Филипп Киркоров заявил, что под маской скрывается Ева Власова — и оказался прав. Под маской Утки действительно скрывалась исполнительница песен «Танцуй вопреки», «Птица Сирин» и «Половина сердца».
Певица призналась, что участие в «Маске» стало для нее настоящим испытанием, так как она начала участие сразу после операции на позвоночнике. Ева Власова не смогла сдержать слез и поблагодарила судей за то, что они дали ей возможность показать себя.
Теперь зрителей ждет второй полуфинал, в котором примут участие Вождь, Сокол, Боксер, Страус и Далматин. Кто из них покинет проект — узнаем в воскресенье 20 апреля на НТВ.
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