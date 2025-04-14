Доцент Прикладова: рубль рискует рухнуть на фоне торговых войн Трампа

Пошлины, введенные США, могут значительно повлиять на динамику цен на нефть и привести к ослаблению рубля, заявила доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова. Эксперт предполагает, что при длительном воздействии этих тарифов курс доллара может достичь 100 рублей и более.
«Ситуация с тарифами влияет на динамику цен на нефть. Если будет корреляция цен на нефть с тарифами, а вероятно, так и будет, то более низкие цены на нефть приведут к ослаблению рубля. Тогда возможен доллар за 100 с лишним, можем вернуться к показателям марта 2022 года, когда курс был 120 рублей за доллар», — рассказала Прикладова в интервью РИА Новости.
Согласно прогнозам Прикладовой, введение взаимных пошлин между Соединенными Штатами и Китаем, вероятно, приведет к началу переговоров между этими странами. Возможно, стороны сядут за стол переговоров уже до наступления лета текущего года.
2 апреля президент США Дональд Трамп ввел пошлины, начальная ставка которых составила 10%. С 9 апреля для 57 стран стали действовать повышенные тарифы, определенные в зависимости от величины торгового дефицита с каждой из этих стран. Эти действия спровоцировали запросы на переговоры от более чем 75 стран, что в итоге привело к временному возвращению ставок к исходным 10% для всех стран, за исключением Китая, на срок в 90 дней.
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