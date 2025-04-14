Евросоюз захотел вернуться к российскому газу

Руководители крупных компаний Евросоюза начинают рассматривать возможность возвращения к импорту российского газа. Как сообщают американские СМИ, такие разговоры становятся все более актуальными на фоне текущих энергетических вызовов, с которыми сталкивается ЕС.
«На этом фоне руководители крупных компаний ЕС начали говорить о том, что еще год назад было немыслимо: что импорт российского газа, в том числе от российского государственного гиганта „Газпром“, может быть хорошей идеей», — пишет Reuters. В ЕС говорят о чрезмерной зависимости от американского газа, о срыве переговоров о поставках газа с Катаром, а также об энергетическом кризисе.
Исполнительный вице-президент французской компании Engie Дидье Олло выразил мнение о возможности восстановления поставок российского газа в случае установления мира на Украине. «Нам нужен российский газ, нам нужна дешёвая энергия — неважно, откуда она поступает <...> Нам нужен „Северный поток — 2“, потому что мы должны контролировать расходы на энергию», — сказал управляющий директор немецкого нефтехимического предприятия Leuna-Harze Клаус Пауэр.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.