Евросоюз захотел вернуться к российскому газу

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В ЕС заговорили о возвращении к российскому СПГ
В ЕС заговорили о возвращении к российскому СПГ Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Руководители крупных компаний Евросоюза начинают рассматривать возможность возвращения к импорту российского газа. Как сообщают американские СМИ, такие разговоры становятся все более актуальными на фоне текущих энергетических вызовов, с которыми сталкивается ЕС.

«На этом фоне руководители крупных компаний ЕС начали говорить о том, что еще год назад было немыслимо: что импорт российского газа, в том числе от российского государственного гиганта „Газпром“, может быть хорошей идеей», — пишет Reuters. В ЕС говорят о чрезмерной зависимости от американского газа, о срыве переговоров о поставках газа с Катаром, а также об энергетическом кризисе.

Исполнительный вице-президент французской компании Engie Дидье Олло выразил мнение о возможности восстановления поставок российского газа в случае установления мира на Украине. «Нам нужен российский газ, нам нужна дешёвая энергия — неважно, откуда она поступает <...> Нам нужен „Северный поток — 2“, потому что мы должны контролировать расходы на энергию», — сказал управляющий директор немецкого нефтехимического предприятия Leuna-Harze Клаус Пауэр. 

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Руководители крупных компаний Евросоюза начинают рассматривать возможность возвращения к импорту российского газа. Как сообщают американские СМИ, такие разговоры становятся все более актуальными на фоне текущих энергетических вызовов, с которыми сталкивается ЕС. «На этом фоне руководители крупных компаний ЕС начали говорить о том, что еще год назад было немыслимо: что импорт российского газа, в том числе от российского государственного гиганта „Газпром“, может быть хорошей идеей», — пишет Reuters. В ЕС говорят о чрезмерной зависимости от американского газа, о срыве переговоров о поставках газа с Катаром, а также об энергетическом кризисе. Исполнительный вице-президент французской компании Engie Дидье Олло выразил мнение о возможности восстановления поставок российского газа в случае установления мира на Украине. «Нам нужен российский газ, нам нужна дешёвая энергия — неважно, откуда она поступает <...> Нам нужен „Северный поток — 2“, потому что мы должны контролировать расходы на энергию», — сказал управляющий директор немецкого нефтехимического предприятия Leuna-Harze Клаус Пауэр. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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