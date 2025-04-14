На челябинца, повредившего мемориал, завели уголовное дело

В отношении челябинца, который по пьяни повредил мемориал в парке Тищенко, возбудили уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.
«Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч.2 ст.243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны). Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения фигуранту, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Инцидент произошел вечером 11 апреля. 19-летний парень, будучи в состоянии алкогольного опьянения, повредил мемориальную стену Памяти с фотографиями участников Великой Отечественной войны, посвященную Дню воинской славы России. Правоохранителям удалось установить его личность.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!