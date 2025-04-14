Песков прокомментировал обвинения России в ударе по Сумам

14 апреля 2025 в 16:00 Размер текста - 17 +

Песков перенаправил журналистов в Минобороны Фото: Роман Наумов © URA.RU Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не комментирует ход специальной военной операции. Об этом он напомнил журналистам в ответ на вопрос об обвинениях, поступающих в адрес России, в ударе по городу Сумы на Украине. Песков призвал обратиться с этим вопросом в Минобороны. «Речь идет о ходе СВО, и здесь нужно ориентироваться на информацию, которую дает наше оборонное ведомство. Мы сам ход специальной военной операции не комментируем», — сказал Песков в ходе общения с журналистами. Он напомнил официальную позицию президента Владимира Путина: российские бойцы наносят удары только по военным и околовоенным целям на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не комментирует ход специальной военной операции. Об этом он напомнил журналистам в ответ на вопрос об обвинениях, поступающих в адрес России, в ударе по городу Сумы на Украине. Песков призвал обратиться с этим вопросом в Минобороны. «Речь идет о ходе СВО, и здесь нужно ориентироваться на информацию, которую дает наше оборонное ведомство. Мы сам ход специальной военной операции не комментируем», — сказал Песков в ходе общения с журналистами. Он напомнил официальную позицию президента Владимира Путина: российские бойцы наносят удары только по военным и околовоенным целям на Украине.