Песков прокомментировал обвинения России в ударе по Сумам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не комментирует ход специальной военной операции. Об этом он напомнил журналистам в ответ на вопрос об обвинениях, поступающих в адрес России, в ударе по городу Сумы на Украине. Песков призвал обратиться с этим вопросом в Минобороны.
«Речь идет о ходе СВО, и здесь нужно ориентироваться на информацию, которую дает наше оборонное ведомство. Мы сам ход специальной военной операции не комментируем», — сказал Песков в ходе общения с журналистами. Он напомнил официальную позицию президента Владимира Путина: российские бойцы наносят удары только по военным и околовоенным целям на Украине.
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