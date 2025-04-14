Песков прокомментировал обвинения России в ударе по Сумам

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Владимир Путин. Прямая линия "Итоги года 2024". Москва, песков дмитрий
Песков перенаправил журналистов в Минобороны Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не комментирует ход специальной военной операции. Об этом он напомнил журналистам в ответ на вопрос об обвинениях, поступающих в адрес России, в ударе по городу Сумы на Украине. Песков призвал обратиться с этим вопросом в Минобороны.

«Речь идет о ходе СВО, и здесь нужно ориентироваться на информацию, которую дает наше оборонное ведомство. Мы сам ход специальной военной операции не комментируем», — сказал Песков в ходе общения с журналистами. Он напомнил официальную позицию президента Владимира Путина: российские бойцы наносят удары только по военным и околовоенным целям на Украине.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не комментирует ход специальной военной операции. Об этом он напомнил журналистам в ответ на вопрос об обвинениях, поступающих в адрес России, в ударе по городу Сумы на Украине. Песков призвал обратиться с этим вопросом в Минобороны. «Речь идет о ходе СВО, и здесь нужно ориентироваться на информацию, которую дает наше оборонное ведомство. Мы сам ход специальной военной операции не комментируем», — сказал Песков в ходе общения с журналистами. Он напомнил официальную позицию президента Владимира Путина: российские бойцы наносят удары только по военным и околовоенным целям на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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