14 апреля 2025

Пермской опере не хватает басов и теноров

Пермский театр оперы и балета объявил набор в оперную труппу
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермский театр оперы и балета объявил о прослушивании в хор
Пермский театр оперы и балета объявил о прослушивании в хор Фото:

В Пермском театре оперы и балета открыты четыре вакансии певцов. В оперную труппу требуются два баса и два тенора. Театр объявил прослушивание кандидатов со всей страны и готов взять артистов даже без опыта работы.

«Открыты вакансии для басов и теноров. К прослушиванию приглашаем исполнителей из любого региона России. Опыт работы не обязателен, но необходимо иметь профильное образование», — рассказали в театре.

Зарплата обсуждается с успешными кандидатами индивидуально. Иногородним театр готов предоставить жилье в Перми.

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В Пермском театре оперы и балета открыты четыре вакансии певцов. В оперную труппу требуются два баса и два тенора. Театр объявил прослушивание кандидатов со всей страны и готов взять артистов даже без опыта работы. «Открыты вакансии для басов и теноров. К прослушиванию приглашаем исполнителей из любого региона России. Опыт работы не обязателен, но необходимо иметь профильное образование», — рассказали в театре. Зарплата обсуждается с успешными кандидатами индивидуально. Иногородним театр готов предоставить жилье в Перми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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