Пермской опере не хватает басов и теноров

Пермский театр оперы и балета объявил о прослушивании в хор
В Пермском театре оперы и балета открыты четыре вакансии певцов. В оперную труппу требуются два баса и два тенора. Театр объявил прослушивание кандидатов со всей страны и готов взять артистов даже без опыта работы.
«Открыты вакансии для басов и теноров. К прослушиванию приглашаем исполнителей из любого региона России. Опыт работы не обязателен, но необходимо иметь профильное образование», — рассказали в театре.
Зарплата обсуждается с успешными кандидатами индивидуально. Иногородним театр готов предоставить жилье в Перми.
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