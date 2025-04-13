Счета экс-замгубернатора ХМАО Шипилова, подозреваемого в коррупции, арестованы

Имущество бывшего первого заместителя губернатора ХМАО Алексея Шипилова, подозреваемого в коррупции, арестовано. В суде он заявил, что не может обеспечивать свою многодетную семью, у которой уже начинают копиться долги, передает журналист URA.RU.
«У меня все арестовано, и средств на сегодня нет никаких. Я не имею возможности сегодня хоть как-то зарабатывать. Тезис о том, что я имею какие-то средства — никак не подтвержден. У нас на сегодня средств нет. У нас уже начинают, мягко говоря, копиться долги, чего у меня никогда в жизни не было», — заявил Шипилов.
Три миллиона рублей в качестве залога для перевода бывшего главного идеолога Югры под домашний арест, предлагало внести третье лицо. Готовность удаленно трудоустроить Шипилова выразил завод сварочных материалов «Гудэл» из курганского Шадринска, которым владеет семья бывших югорских бизнесменов Таскулиных.
Руководство даже согласно было нанять его на должность директора по взаимодействию с органами государственной власти и внешними коммуникациями с окладом в 100 тысяч рублей. Однако мера пресечения осталась прежней — до 12 июля Шипилов будет находиться в СИЗО Тюмени, периодически приезжая в ИВС Ханты-Мансийска на допросы и очные ставки.
Ранее URA.RU писало, что адвокат бывшего первого заместителя губернатора ХМАО Алексея Шипилова сравнил его этапирование с внесудебными пытками. Такое заявление представитель защиты сделал в ходе заседания о продлении меры пресечения.
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