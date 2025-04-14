14 апреля 2025

Петербургское УФАС не нашло заявленное мясо кабана в корме для собак

© Служба новостей «URA.RU»
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Основной претензией стала информация о составе сухого беззернового корма
Основной претензией стала информация о составе сухого беззернового корма Фото:

Петербургское отделение Федеральной антимонопольной службы России (УФАС) обнаружило нарушения в действиях производителя корма для животных «Savita». Поводом для проверки стали материалы, предоставленные Россельхознадзором, указывающие на несоответствие заявленного состава продукта реальному.

«Санкт-Петербургское УФАС выявило признаки нарушения Закона о защите конкуренции в действиях ООО „Пет Смарт“», — написано на официальном сайте регионального УФАС. Основной претензией стала информация на сайте ООО «Пет Смарт» о составе сухого беззернового корма для собак малых пород. Согласно утверждениям компании, в корм входит мясо дикого кабана, теленка и ягненка. Однако, как показало расследование, мясо дикого кабана в производстве корма не использовалось, и оно не поступало на производство.

УФАС постановило, что размещенная компанией информация вводит в заблуждение потребителей, что является нарушением Закона о защите конкуренции. В связи с этим, компании «Пет Смарт» было выдано предупреждение. Организация обязана до пятого июня текущего года исправить информацию на сайте и упаковках продукта, делая ее достоверной. В случае, если компания не выполнит предписания УФАС, в отношении них будет возбуждено антимонопольное дело.

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Петербургское отделение Федеральной антимонопольной службы России (УФАС) обнаружило нарушения в действиях производителя корма для животных «Savita». Поводом для проверки стали материалы, предоставленные Россельхознадзором, указывающие на несоответствие заявленного состава продукта реальному. «Санкт-Петербургское УФАС выявило признаки нарушения Закона о защите конкуренции в действиях ООО „Пет Смарт“», — написано на официальном сайте регионального УФАС. Основной претензией стала информация на сайте ООО «Пет Смарт» о составе сухого беззернового корма для собак малых пород. Согласно утверждениям компании, в корм входит мясо дикого кабана, теленка и ягненка. Однако, как показало расследование, мясо дикого кабана в производстве корма не использовалось, и оно не поступало на производство. УФАС постановило, что размещенная компанией информация вводит в заблуждение потребителей, что является нарушением Закона о защите конкуренции. В связи с этим, компании «Пет Смарт» было выдано предупреждение. Организация обязана до пятого июня текущего года исправить информацию на сайте и упаковках продукта, делая ее достоверной. В случае, если компания не выполнит предписания УФАС, в отношении них будет возбуждено антимонопольное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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