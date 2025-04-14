Петербургское УФАС не нашло заявленное мясо кабана в корме для собак

Петербургское отделение Федеральной антимонопольной службы России (УФАС) обнаружило нарушения в действиях производителя корма для животных «Savita». Поводом для проверки стали материалы, предоставленные Россельхознадзором, указывающие на несоответствие заявленного состава продукта реальному.
«Санкт-Петербургское УФАС выявило признаки нарушения Закона о защите конкуренции в действиях ООО „Пет Смарт“», — написано на официальном сайте регионального УФАС. Основной претензией стала информация на сайте ООО «Пет Смарт» о составе сухого беззернового корма для собак малых пород. Согласно утверждениям компании, в корм входит мясо дикого кабана, теленка и ягненка. Однако, как показало расследование, мясо дикого кабана в производстве корма не использовалось, и оно не поступало на производство.
УФАС постановило, что размещенная компанией информация вводит в заблуждение потребителей, что является нарушением Закона о защите конкуренции. В связи с этим, компании «Пет Смарт» было выдано предупреждение. Организация обязана до пятого июня текущего года исправить информацию на сайте и упаковках продукта, делая ее достоверной. В случае, если компания не выполнит предписания УФАС, в отношении них будет возбуждено антимонопольное дело.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.