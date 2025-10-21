В Петербурге создан оперштаб по устранению провала асфальта на улице Харченко
Беглов лично возглавил оперштаб
Фото: Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru
В Выборгском районе Санкт-Петербурга создан оперативный штаб по ликвидации провала асфальта на улице Харченко. Его работу возглавил губернатор Александр Беглов. На месте происшествия работают специалисты городского водоканала, сотрудники МЧС, полиции и медицинские службы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Губернатор Александр Беглов возглавил оперативный штаб по ликвидации технологического нарушения. По распоряжению руководителя начаты подготовительные работы по устройству обводной линии коллектора», — говорится в сообщении.
Жителей одного из домов на первом Муринском проспекте в Выборгском районе Санкт-Петербурга эвакуировали ночью 21 октября из-за провала асфальта. Просадка асфальтобетонного покрытия образовалась в районе шахты 120А тоннельного коллектора на улице Харченко.
В пресс-службе администрации также уточнили, что угрозы жизни и здоровью жителей нет, пострадавших не зафиксировано. В ряде жилых домов вблизи места аварии временно отключен газ.
