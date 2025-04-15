В Средиземном море пропало 3,5 тысячи детей-мигрантов

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Пытаясь попасть в Италию, в Средиземном море пропало 3,5 тысячи детей-мигрантов
Пытаясь попасть в Италию, в Средиземном море пропало 3,5 тысячи детей-мигрантов Фото:

Около 3,5 тысячи детей-мигрантов погибли или пропали без вести в Средиземном море за последние 10 лет, пытаясь добраться до Италии. Об этом говорится в заявлении Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

«По последним оценкам ЮНИСЕФ, за последние 10 лет при попытке пересечь Центрально-средиземноморский миграционный маршрут в Италию погибло или пропало без вести около 3 500 детей. Это эквивалентно тому, что один ребенок погибает каждый день за последние 10 лет», — сказано в документе, опубликованном на официальном сайте организации. Информацию об этом передает РИА «Новости».

Дополнительно, в заявлении ООН уточняется, что большинство из этих детей совершали путешествие без сопровождения родителей или законных опекунов. Там отметили, что примерно 70% несовершеннолетних на данном маршруте путешествовали в одиночку.

По информации Министерства внутренних дел Италии, с начала текущего года в страну через морские пути въехало более 8,7 тысячи мигрантов. В 2023 году этот показатель достигал 20 тысяч человек. За весь прошлый год через море в Италию прибыло более 66 тысяч мигрантов, что в два раза меньше по сравнению с 2023 годом.

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Около 3,5 тысячи детей-мигрантов погибли или пропали без вести в Средиземном море за последние 10 лет, пытаясь добраться до Италии. Об этом говорится в заявлении Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). «По последним оценкам ЮНИСЕФ, за последние 10 лет при попытке пересечь Центрально-средиземноморский миграционный маршрут в Италию погибло или пропало без вести около 3 500 детей. Это эквивалентно тому, что один ребенок погибает каждый день за последние 10 лет», — сказано в документе, опубликованном на официальном сайте организации. Информацию об этом передает РИА «Новости». Дополнительно, в заявлении ООН уточняется, что большинство из этих детей совершали путешествие без сопровождения родителей или законных опекунов. Там отметили, что примерно 70% несовершеннолетних на данном маршруте путешествовали в одиночку. По информации Министерства внутренних дел Италии, с начала текущего года в страну через морские пути въехало более 8,7 тысячи мигрантов. В 2023 году этот показатель достигал 20 тысяч человек. За весь прошлый год через море в Италию прибыло более 66 тысяч мигрантов, что в два раза меньше по сравнению с 2023 годом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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