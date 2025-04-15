CBS News: в школе в Далласе произошла стрельба

В Далласе, штат Техас, произошла стрельба в школе. По предварительным данным, пострадали как минимум три человека. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
«В Далласе, штат Техас, произошла стрельба в школе. По предварительным данным, пострадали как минимум три человека. Полиция разыскивает ученика, который, предположительно, открыл огонь в здании школы. Жизням пострадавших ничего не угрожает, учащихся эвакуировали», — сообщает CBS News.
Ранее URA.RU сообщало, что в США подросток из Висконсина подозревается в убийстве своих родителей, чтобы получить деньги и свободу для подготовки покушения на президента Дональда Трампа и свержения правительства. 17-летний Никита Касап был задержан в марте по обвинению в двух убийствах и сокрытии тел. В его телефоне нашли нацистские материалы и призывы к покушению на президента. Возможно, у него были сообщники.
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