15 апреля 2025

CBS News: в школе в Далласе произошла стрельба

© Служба новостей «URA.RU»
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В Далласе произошла стрельба в школе
В Далласе произошла стрельба в школе Фото:

В Далласе, штат Техас, произошла стрельба в школе. По предварительным данным, пострадали как минимум три человека. Об этом сообщают зарубежные СМИ. 

«В Далласе, штат Техас, произошла стрельба в школе. По предварительным данным, пострадали как минимум три человека. Полиция разыскивает ученика, который, предположительно, открыл огонь в здании школы. Жизням пострадавших ничего не угрожает, учащихся эвакуировали», — сообщает CBS News

Ранее URA.RU сообщало, что в США подросток из Висконсина подозревается в убийстве своих родителей, чтобы получить деньги и свободу для подготовки покушения на президента Дональда Трампа и свержения правительства. 17-летний Никита Касап был задержан в марте по обвинению в двух убийствах и сокрытии тел. В его телефоне нашли нацистские материалы и призывы к покушению на президента. Возможно, у него были сообщники.

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В Далласе, штат Техас, произошла стрельба в школе. По предварительным данным, пострадали как минимум три человека. Об этом сообщают зарубежные СМИ.  «В Далласе, штат Техас, произошла стрельба в школе. По предварительным данным, пострадали как минимум три человека. Полиция разыскивает ученика, который, предположительно, открыл огонь в здании школы. Жизням пострадавших ничего не угрожает, учащихся эвакуировали», — сообщает CBS News.  Ранее URA.RU сообщало, что в США подросток из Висконсина подозревается в убийстве своих родителей, чтобы получить деньги и свободу для подготовки покушения на президента Дональда Трампа и свержения правительства. 17-летний Никита Касап был задержан в марте по обвинению в двух убийствах и сокрытии тел. В его телефоне нашли нацистские материалы и призывы к покушению на президента. Возможно, у него были сообщники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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