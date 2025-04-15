В Госдуме предложили изменить правила выплаты пособий при гибели участников СВО

Депутаты от ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым внесли в Госдуму законопроект, предлагающий изменить порядок расчета ежемесячных денежных выплат семьям погибших военнослужащих. Согласно этому предложению, погибший военнослужащий не будет учитываться при определении размера выплат, что позволит увеличить их размер для членов его семьи.
«Проектом федерального закона предлагается исключить требование, предусматривающее при определении размера ежемесячных денежных выплат, предусмотренных статьей 3 федерального закона №306-ФЗ, учитывать погибшего (умершего) военнослужащего (инвалида, иного гражданина), тем самым обеспечить выплату членам его семьи денежных сумм в повышенном размере», — сказано в пояснительной записке к законопроекту. Информацию передает РИА Новости.
По действующему законодательству, при расчете ежемесячных выплат учитывается количество всех членов семьи, включая умерших или погибших военнослужащих, что приводит к уменьшению выплаты на каждого члена семьи. Инициатива депутатов направлена на изменение этой нормы, чтобы обеспечить более справедливую материальную поддержку семьям погибших или умерших в результате военной службы.
По информации, опубликованной правительством РФ, начиная с 1 октября текущего года будет произведено увеличение окладов для сотрудников вооруженных сил и определенных государственных учреждений. В соответствии с новым регулятивом, размер заработной платы будет увеличен на 4,5%. Под это повышение попадают как военнослужащие по контракту, так и по призыву, а также работники Росгвардии, МВД, ФСИН, противопожарной службы и таможни.
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